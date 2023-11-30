感恩節教會創意活動：秋季香氛蠟燭送鄰舍

11月23日是感恩節表達對上帝感謝和讚美的日子，也是預示著未來永恆的讚美。教會可以透過設置感謝板、感恩之旅、分發禮品袋，分享感恩的喜悅和愛心。感恩節可以追溯到清教徒移民抵達美洲的故事，他們經歷了困難和挑戰，仍然感謝上帝的保守和眷顧。



重溫上帝在生命中的帶領



感恩節不僅是我們在地上表達感恩的日子，也是預示著未來永恆的讚美，天堂所有受造物和生物都將榮耀、尊貴和讚美歸給上帝和羔羊，這是對上帝的感恩和讚美的最高表達。



無論我們身在何處，每一天都應該持著感恩的心活出生命，讚美祂的奇妙作為，在一切情況下都保持謙卑和感恩的心態。無論我們面臨甚麼困難和挑戰，上帝都是我們的幫助和供應者。



在這個感恩節，讓我們重拾感恩的目的，感謝上帝的無限恩典和祂在我們生命中所做的一切。願我們的生活成為對祂的感恩和讚美的見證。願我們每一天都是一個感恩節。



教會「感恩之旅」：送贈聖經、秋季香氛蠟燭



教會設置「感謝板」，供弟兄姊妹張貼祈禱和分享對上帝感激之情；或「感恩之旅」，將感恩板提升到一個新的水平，邀請今年深刻經歷了上帝祝福的信徒，然後安排一天讓他們埂去家訪，講述上帝在他們生命中所做的一切。



在社區我們也可將感恩的歡樂擴散到社區，弟兄姊妹聚在一起組裝禮品袋，然後分發給鄰居。這些袋子可以包括：罐頭食品，以確保鄰居有感恩節晚餐所需的東西、糖果、一本新約聖經、秋季香氛蠟燭、小便條，讓接受者知道他們被愛和感激。



清教徒移民的感恩故事



感恩節是美國一個非常重要的傳統民族節日，好比聖誕節一樣。感恩節的起源，和英國基督教的宗教紛爭有關。大約在公元16世紀末到17世紀，英國清教徒發起了一場來勢猛烈的宗教改革運動，宣佈脫離國教，另立教會，但是卻遭到政府和教會勢力的殘酷迫害，逮捕﹑酷刑，宗教審判。



清教徒的著名領袖布雷德福召集了102名同伴，在1620年9月，登上了一艘重180噸，長90英尺的木制帆船──五月花號，為了尋找一個他們可以自由追求信仰的地方。幾經風浪，他們終於在聖誕節後的第一天，踏上了新英格蘭的土地。在這次充滿危險的遠征中，只有一人死亡，但由於旅途中誕生了一名嬰兒，使到達美洲的人不多不少，仍然是102名。移民都是虔誠的教徒，無不手劃十字，衷心感謝上帝的眷顧。



起初，移民們缺乏生活的經驗，在繁忙勞動的重壓下，不少人因病去世。一個冬天過去，102名移民中，只剩下了50個。後來，幸得一些印第安人指導和幫助，他們獲得了大豐收，終於闖過了生活的難關，過上了安定﹑富裕的日子。就在第二年的秋天，他們把第一次的收成獻上給神，感謝上帝的眷顧，這便是第一個感恩節。



1863年﹐林肯總統把感恩節定為國定假日。到1941年﹐美國國會通過一項法令﹐把感恩節定在每年十一月的第四個星期四。

