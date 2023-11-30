迪士尼新劇《聖誕老人》真人版主角從監獄走向信仰

「迪士尼+」系列新一季劇集推出《聖誕老人》，講述聖誕老人尼古拉斯紀念耶穌的誕生、聖誕節的真正意義。主角添艾倫分享他的信仰之旅，年輕時父親車禍離世質疑神，吸毒、坐監，後來悔改將自己的生命獻給上帝。



《聖誕老人》由該劇原版演員、70歲的添艾倫（Tim Allen）和他的銀幕夫人伊麗莎白·蜜雪兒（Elizabeth Mitchell）主演。



在最新一季的第二集講述，北極的一位精靈解釋了聖誕節的起源：「我們所知道的聖誕老人，一切都始於聖尼古拉斯紀念耶穌的誕生，第一季也將基督的誕生視為聖誕節的真正意義。」



本身是荷理活知名演員、編劇與導演的添艾倫表示，將基督誕生納入節目很重要，談到迪士尼+系列時說道：「它最初有很多超凡脫俗的角色、鬼魂和妖精。我說『不，這是聖誕節』。今天是聖誕節，從字面上看，它是一個宗教節日。我們不必大吹大擂，但我確實希望你們承認這一點，如果你想成為聖誕老人，你必須回到歷史，而這一切都與宗教有關。」



該節目還承諾傳播家庭重要性的信息，讓耶穌基督入屋陪伴大人和孩子，讓新一代的聖誕節精神永存。



原版《聖誕老人》於1994年發行，隨後於2002年發行了《聖誕老人2》，並於2006年發行《聖誕老人3：聖誕快樂又瘋狂》。



添艾倫還對傳媒分享信仰之旅。當他11歲時父親被醉酒司機撞死，他質疑上帝，開始吸毒和酗酒，1978年，因擁有可卡因被判入獄兩年。即使出獄後，他仍「不喜歡」上帝。



後來添艾倫將自己的生命獻給了上帝：「我總是問……創造者，袮想讓我做甚麼？」他說：「我確實這麼問，而且做好準備回應上帝的呼召。」

