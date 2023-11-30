香港循道國際130周年花祭 籲教會扶弱展現真正「敬拜」

循道衛理聯合教會國際禮拜堂130周年舉行「花祭慶典」，范爾敦牧師10月22日主日崇拜強調四千年前阿摩司先知對弱勢群體關懷的話，仍然對今天社會產生重大影響，呼籲教會在社區展現真正的「敬拜」。



循道衛理聯合教會國際禮拜堂范爾敦牧師（Rev. Eden Fletcher）引用阿摩司書1章2節，當中描述上帝的吼叫聲，呼喚人們意識到結局已經到來，並且無人能逃脫上帝的懲罰。他解釋，這不是描述一位可愛的上帝形象，而是描述一位吞噬萬物的上帝，因為上帝對人們的罪行感到憤怒，而人們卻一再犯罪，上帝長期以來寬容忍讓。



雖然阿摩司自稱只是一位牧羊人，並非先知或門徒，但他被召喚來傳遞上帝的話語，把神的信息帶到以色列北部的撒瑪利亞地區。這是一種譏諷，就像今天當我們目睹世界各地的戰爭時，我們會如何反思正義和戰爭的存在。



范牧師指出阿摩司時代，加沙那地是一個強大而且極富有的貿易站，是經濟的命脈大量金錢在轉手，特別是販賣奴隸，上帝的懲罰不僅針對那些對人類缺乏同情心的人，還特別針對社會中出賣最弱小和最脆弱的富有人。



這正是舊約聖經中摩西的律法所強調的，也是耶穌在新約中提到的，要特別關注寡婦、孤兒和住在社區中的外國人，要對他們溫柔、愛心和同情。



范牧師鼓勵教會回應上帝的呼召，在社區中活出真正的敬拜，在當今世界中展現出對上帝完整關係的生活。他提衛理公會的創辦人約翰·衛斯理（John Wesley）曾經說過：「參加了如此多的教會直到歸信主，意識到向神充滿激情的敬拜敞開自己帶來了轉變。」



衛斯理對敬拜有很多規則，尤其是如何在敬拜中唱詩歌有四原則：要充滿活力、地上要有足夠的勇氣、要小心翼翼地唱、要用力量提高聲量地唱，敬拜就是衛理公會的傳統。



范牧師勉勵信徒：「上帝同樣要和我門一齊敬拜祂，昔日阿摩司先知的話同樣向我們說，要我們回到以上帝完整的關係內，這就是我們敬拜的原因和意義。」



位於香港灣仔的循道衛理聯合教會國際禮拜堂慶祝建堂130周年，10月14至23日舉行「花祭2023」，以花為祭感謝上主創造環宇和教會，藉此宣揚教會作為上主在世的管家，保護祂的創造。

