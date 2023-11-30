香港教牧精神健康調查：女性焦慮高於男性

香港忠僕事奉中心與香港樹仁大學發佈教牧人員精神健康調查，發現女性在抑鬱、焦慮、壓力和倦怠方面明顯比男性高，年輕牧者靈性幸福感相對其他年齡群體較低，曾偉洪教授建議教會檢視和分配工作量協助平衡生活。研究團隊向本報表示，現時華人教會關注精神健康意識已提升。



香港樹仁大學社會工作學系助理教授曾偉洪在11月25日發佈會上指出，該項調查旨在了解香港教牧人員和基督教機構領導的精神健康狀況、靈性健康、倦怠程度以及應對方法，並提出改善方法。



調查於8至10月以網上形式進行，收回170份有效問卷，對象為教牧、機構管理人員或領袖。男女比例約為五比四，年齡層主要集中在51至60歲之間，部分是年輕牧者。在職年期方面，近一半的受訪者在教會服侍一至五年，六成在小型教會工作。



女性焦慮高於男性 年輕牧者靈性幸福感較低



結果顯示，受訪者在抑鬱、焦慮和壓力方面都屬於正常範圍，男女在抑鬱程度方面相近，但女性在焦慮和壓力方面較男性更高，不過接近輕度範圍；倦怠程度則屬於中度。



年齡方面，18至40歲的年輕牧者在抑鬱、焦慮和壓力相對其他年齡群體較高，總體而言，工作年期與倦怠沒有直接關係。



在靈性安息方面，受訪者表現出較高的靈性幸福感，但18至40歲的年輕牧者相對其他年齡群體較低。



至於應對方法，男性傾向於使用積極的應對策略，而女性傾向於逃避。然而，在宗教應對方法，面對壓力時女性更傾向於以積極的宗教方法應對。



香港樹仁大學社會工作學系助理教授曾偉洪表示，逃避越多，倦怠感越強。越消極的宗教應對方式例如覺得上帝在懲罰自己，越會感到倦怠。他建議教會長執關心教牧的身心靈健康之餘，要檢視和分配工作量協助平衡生活，並安排退修活動加強牧者的靈性安息。同時，他鼓勵神學院增設教牧人員的輔導服務或求助熱線。



華人教會關注精神健康意識提升



研究團隊接受本報專訪時表示，神學院目前增加了很多輔導科的課程，並提供渠道讓事奉人員疏導情緒。



建道神學院客席講師、臨床心理學家羅澤全表示：「神學院開辦了更多心理健康的課程、講座、工作坊，涵蓋了情緒問題、自殺等方面的內容，教會對此表示歡迎。」



目前，華人教會越來越關注精神健康，雖然每間教會對此接受程度和概念不同，但相對以前已行多了一步。近年的社會事件、疫情引發人的心理危機，大家都知道不可逃避問題了。



臨床心理學家、忠僕事奉中心巴拿巴學院基督徒輔導科客席講師黃志明補充：「巴拿巴學院和神學院的輔導課程起了預防作用，為教牧預先裝備，以及輔導過程時增加自我的認知。」他提議心理學家和教牧人員更多合作，透露以往在醫院工作他也關心院牧。



對於面對壓力時，是否適宜以疊加壓力的手段來應對？黃志明認為不適合，因為每個事奉人員的心理質素、接受壓力能力不同，重申表示需要有渠道疏導教牧的情緒。



香港忠僕事奉中心11月25日舉辦第六屆心靈健康研討會，主題：「心理健康和治療與靈性的重聚」，並發佈基督教研究調查報告。研討會實體及線上同步進行，約200多人參與。

