耶路撒冷、約旦教會取消慶祝聖誕：為加薩受害者祈禱

伯利恆、耶路撒冷和約旦最近宣布取消聖誕節慶祝活動,表達對加薩地帶持續戰爭受害者聲援。儘管取消傳統慶祝活動,聖地基督徒社區仍然積極努力以不同的方式表達對聖誕節的敬意和慶祝。



普世教會協會(World Council of Churches)約旦分會領袖、約旦教會領袖理事會(Jordan Council of Church Leaders) 、耶路撒冷眾教會的牧首及領袖(Patriarchs and Heads of the Churches in Jerusalem)包括東正教、天主教、亞美尼亞使徒教會於11月初相繼發表聲明,取消聖誕節慶祝活動。



這也意味著今年伯利恆不會裝飾聖誕樹,耶路撒冷的宗主教和教會領袖呼籲聖地的基督徒取消不必要的節日活動。這一情況也影響到加利利的天主教堂和聖地福音派教會。



聲明指出,有關決定是出於對戰爭受害者的關懷,數千人在戰爭中喪生,更多人失去家園和親人,面臨著嚴重的經濟挑戰。他們將把精力和關注集中在祈禱、宗教儀式和傳統儀式上,並呼籲教會成員為受害者祈禱。



傳統上,降臨節和聖誕節在聖地吸引著大量朝聖者,並進行遊行、市集、音樂會和燈光裝飾等慶祝活動。然而,在這個非常時期,當地教會領袖呼籲取消不必要的節日活動,以將關注點放在受害者身上。他們還鼓勵教友在禮儀和宗教活動中更加關注聖誕節的精神意義。



此外,他們還呼籲信徒倡導、祈禱和慷慨捐助,以幫助戰爭的受害者和急需援助的人,希望能夠在這個奉獻的季節為受苦的人提供幫助,並鼓勵其他人加入這項仁慈的使命。



取消聖誕節慶祝活動的決定在聖地基督徒社區引起廣泛討論和關注,同時也凸顯了對受苦的人的關懷和支持。儘管取消傳統慶祝活動,聖地基督徒社區仍然積極努力以不同的方式表達對聖誕節的敬意和慶祝。