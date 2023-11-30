報告揭示英人臨終態度 大主教：正視死亡給人帶來安慰

人們對臨終死亡的態度正在改變，西奧斯智庫（Theos think tank）發表報告，揭示只有47%的英國人想要舉行葬禮，經濟壓力是主要考慮因素。韋爾比大主教指疫情期間很多人無法親自哀悼親人，正視死亡能給人帶來安慰。



該份報告還發現，許多英國人沒有直接的死亡經驗，即使在55歲及以上的人群中，也只有54%的人在親人去世時陪伴在旁。在面對自己死亡時，一半人感到悲傷，其次是46%的人感到被接受，38%的人感到恐懼，35%的人感到焦慮。



在考慮自己的葬禮時，受訪者更傾向於選擇由世俗司儀發表演講，而不是宗教領袖。最受歡迎的葬禮元素是故事或致敬和流行歌曲。



參加禮拜儀式的人較少感到恐懼和悲傷，但只有4%的人表示在喪親之痛後向信仰團體尋求支持，大多數人選擇家人或朋友。儘管宗教信仰下降，但報告認為教會仍能發揮重要作用，隨著越來越多的人選擇非正式的反思空間，這本身將成為對國家越來越重要的服務。



坎特伯雷大主教賈斯汀·韋爾比（Justin Welby）在報告談到人們對死亡的觀念和態度正在變化，以及這種變化可能對我們的生活產生的影響。



他指出，隨著現代文化中對死亡現實的逐漸遠離，我們對死亡的了解和應對能力也越來越少。這種迴避死亡的態度可能讓我們失去對死亡和喪失的有意義的詞彙。



作為一位醫院牧師，韋爾比大主教在新冠疫情期間見證了人們無法親自與親人哀悼的現象。當人們面臨死亡時，願意正視死亡的存在對病人和照顧他們的人來說都是一種安慰。他強調，即使在死亡時，我們並不孤單，而且通常在臨終時，我們可能會最強烈地感受到愛和聯繫。



總括而言，死亡是生命中不可避免的一部分，我們應該更加積極地面對它，從基督教信仰中尋找到生命終結之後的永生。這樣能夠幫助我們更好地理解和應對死亡，並為我們的生命增添更多的意義和連結。

