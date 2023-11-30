氣候峰會今揭幕 香港2000教友聯署促履行《巴黎協定》

聯合國氣候變化峰會（COP28）今天（11月30日）在阿聯酋迪拜揭幕。在香港，教區全人發展委員會早前發起聯署，收集超過2000位教友簽名轉交氣候變化大會，促各國領袖採取行動回履行《巴黎協定》減少溫室氣體。



教區全人發展委員會在臉書專頁發佈消息，指出在網上及不同堂區收集聯署，感恩得到多個堂區積極協助，短短幾星期就收得超過2000位教友的簽名，聯署已轉交氣候變化大會主辦單位。聯署內容稱，人類活動導致氣候變化，給全球帶來危險，急需採取行動。然而，多年來各國未能制定具有約束力的機制，許多高碳排放國家忽視協議，只注重經濟效益而不採取實際行動。



教宗方濟各在2015年發布的通諭《願你受讚頌》（Laudato Si） 針對全球日益惡化的環境，呼籲各國領袖和人民團結一致，關注地球的脆弱性，重新認識人類與創造物和上帝的關係。



今年10月4日教宗發表新宗座勸諭《請讚頌天主》（Laudate Deum），對2015年的通諭《願祢受讚頌》作了補充，呼籲實踐「生態皈依」，並特別提到了聯合國氣候變化大會。教宗希望各國領袖能夠推動加速能源轉型的決定性成果，並作出可持續監督的有效承諾。



另外，聯合國氣候變化大會之前，多個國家由青年舉辦地區青年峰會，關注地區的減碳與能源使用。「香港青年氣候峰會2023」於9月23至24日舉行研討會，主題為「共創氣候宜居城市」，並且圍繞氣候公義、城市氣候適應力、健康與氣候變化、青年賦權、自然為本方案的主題展開討論。



聯合國氣候變化峰會（COP28）於11月30日至12月12日舉行，首次全面評估《巴黎協定》通過以來的進展，今年東道主是石油出產大國阿聯酋迪拜。據2015年COP21協議世界同意到2050年將全球變暖限制在比工業化前水平高1.5°C 的範圍內，為保持目標排放量必須在2030年之前減少一半。

