周神助牧師講道：兩代貼身貼心同行復興教會

兩代貼身、貼心同行，對祝福與建造教會至關重要。靈糧全球使徒性網絡主席周神助牧師在講道中引用瑪拉基書的經文，強調神賜予兩代能夠貼身、貼心同行的能力。這種同行能夠使咒詛遠離，帶來神的祝福與復興。



周神助牧師在台北靈糧堂講道，選用亞伯拉罕與以撒的例子，父子雖然年齡差距甚大，但兩人卻貼近連結在一起。當神要求亞伯拉罕獻上以撒，即使以撒有逃跑的機會，他選擇了貼近父親的心。這種兩代貼身同行雖然需要付上代價，但所帶來的祝福是遠超想像的，也是建造教會的根基。



講道中也提及人往往不完美，有些傷害來自父母，但當我們轉向天父，與神的心對齊，神給予我們恩典與力量。透過耶穌基督，我們能夠經歷突破，內心湧現新的愛，克服過去的傷害，活出全新的生命，並去愛人。



周神助牧師強調彼此轉向和合一的重要性。他憶述自己與戴冕恩牧師相識二十二年的經歷，從最初的保持距離到如今彼此稱對方為屬靈父親並建立彼此關係的經歷，包括參加臺南聚會、一起到曼谷、韓國和日本等地。其中，在曼谷的聚會中，他們不僅建立了一個家，也找到了父親的存在。



周牧師提到先知的夢境，以及戴冕恩牧師為泰國祝福的話語，在泰國聚會中神所做的奇妙事情，泰國教會似乎重新崛起，他們不再感到自卑，相信自己是神所愛的和重要的；還有耶穌與門徒們的關係，以及約翰是耶穌心意最近的門徒。



最後，他強調了與神對齊、成為跟神貼身貼心真兒子和門徒的重要性，以及建立神的家的重要性，希望聚會充滿神的同在和愛，這份愛能夠洗淨恐懼並與神連接，成為列國的祝福。

