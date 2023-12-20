講座：區應毓牧師辨識伊斯蘭教 福傳耶路撒冷

國際基督教教育學院12月2日舉辦公開講座「伊斯蘭教的認識與辨識」，加拿大華人神學院院長區應毓牧師分析伊斯蘭教義、基督教傳回耶路撒冷的策略，在一帶一路68個國家營商宣教，包括工程、科研、農業、開辦學校、孤兒院、老人院等。



伊斯蘭教：歷史起源



區應毓牧師指出，穆罕默德主後570年至632年間，伊斯蘭教在麥加逐漸發展起來並在麥地那正式成立。之後，穆罕默德的繼承人進一步推動了伊斯蘭教的擴張，尤其在奧斯曼帝國時期，中東地區進一步阿拉伯化並受到伊斯蘭教的影響。然而，在1923年之後，隨著西方殖民主義的興起，阿拉伯民族主義也開始崛起，對阿拉伯地區的影響力逐漸增強。



教條：五功六信



伊斯蘭教信奉阿拉，除了阿拉以外別無他神，穆罕默德就是阿拉的先知，安拉是阿拉的使者。伊斯蘭教有五功：1. 念功（信仰見證）；2. 禮功（禱告五次包括清早、午正、下午、傍晚、晚上，禱告朝著麥加俯伏於地）；3. 課功（施布，按指定數目定時奉獻給窮人）；4. 齋功（禁食，每年定期在齋月從日出至日落，禁食禁喝水）；5. 朝功（朝聖去麥加聖地）。



穆斯林信仰有六信：1. 信一神真主；2. 信天使；3. 信聖典古蘭經；4. 信先知有2400位，包括五位主要先知（亞當、亞伯拉罕、摩西、耶穌、穆罕默德）；5. 信末日審判與復活。



近代史：巴解獨立鬥爭對抗以色列



巴勒斯坦解放組織（巴解）屬於伊斯蘭極端運動的派別，1916年英國與阿拉伯簽署條約允許巴勒斯坦國成立，1976年巴解正式成為阿拉伯聯盟合法會員，1988年正式成立巴勒斯坦國，1993年大衛和約巴解擁有加沙和西岸自主權。



1987年哈馬斯組織成立，其後領導人亞辛被捕入獄，繼承人以激烈恐怖活動進行獨立鬥爭，2005年以色列扶持哈馬斯對抗巴勒斯坦解放組織，赫斯布拉游擊組織卻要將以色列從歌蘭高地的佔領區趕出去，這是一條15公里闊的高地自從1967年開始被以色列佔領。



福音傳回耶路撒冷



基督徒對伊斯蘭教的福音策略是：傳回耶路撒冷；一帶一路傳福音；穆斯林僑民的福音工作。



西北靈工團1949年成立， 山東靈修院先後有42位福音工人組成宣道團體，矢志將福音傳回耶路撒冷，進入新疆開荒佈道。



一帶一路共68個國家，存在各種信仰：東正教、佛教、伊斯蘭教、天主教、印度教，透過中國信徒與教會進行營商宣教，包括工程、科研、農業、工商管理、專業培訓、開辦學校、孤兒院、老人院。

