華福談未來教會門訓：一種生活、一種生命、一輩子事情

世界華福中心舉辦活動探討「未來教會」的福音使命、門徒訓練、普世宣教，在門徒訓練一場對談中，莊信德牧師和涂金生牧師強調陪伴是門訓的核心原則，牧者與信徒之建立關係共同分享生活的喜悅和挑戰。



播種國際事工台灣分會執行長莊信德牧師強調，門訓應該從內在出發，牧者需要真正理解和體驗弟兄姊妹所經歷的，才能提供有意義的教導。這意味著牧者應該與信徒建立深入的關係，共同分享生活的喜悅和挑戰。



馬來西亞檳城Every Nation中文堂涂金生牧師則指出，門訓需要注重深度和關係建立。他強調，門訓的教導不僅應包括聖經真理，還需要生活概念，將信仰應用到日常生活中。這樣的教導方式有助於信徒深入理解和實踐信仰。



對談中也探討了門訓是否變成量產，忽略了人生命性格的改變。莊信德牧師和涂金生牧師強調陪伴和在一起的重要性。他們提醒牧者要關注每個信徒的獨特需求和成長，並提供適切的指導和支持。



最後，莊信德牧師強調門訓應該以聖經為基礎，並將聖經的啟示活出來。這意味著門訓的教導應該是基於聖經真理，並鼓勵信徒在日常生活中活出基督的樣式。



對談涵蓋了門訓的重要性、改變和挑戰，以及門訓教導的核心原則，有助信徒在信仰上的成長和生活中的實踐。



答問環節上，被問到從靈性到人性，心志和能力，從企業教練的角度怎麼看？涂金生牧師認為，教會有時太過聖俗二分，耶穌也是道成肉身成為完全的人，在教會群體需要進入弟兄姊妹中間以共同語言互相了解。他相信：「門訓是一種生活、一種生命，是一輩子的事情。」



世界華福中心舉辦為期四天的活動，名為「未來教會Future Church @ Penang」，共三個主題：「福音使命」、「門徒訓練」、「普世宣教」，邀請來自台灣、馬來西亞、新加坡三地的牧者參加，通過交流、對話和代禱，共同查驗上帝在全地的心意和行動，並且一起思考未來教會的發展方向。

