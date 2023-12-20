光明節期間團體發起為以色列祈禱，祈求人質釋放、被迫撤離家園的人獲安置和重建、國際社會的支持和表達聲音的自由、改變恐怖主義的根源、阿拉伯人心態轉變。光明節是點燃蠟燭感謝上帝施行神蹟的節期。



光明節（Hanukkah）期間，創世記123基金會（Genesis123）主席透過喬納森·費爾德斯坦（Jonathan Feldstein）為以色列提供八項祈禱。



1. 祈求所有人質能夠獲釋並平安回家與家人團聚。

2. 祈求人質家屬在身心、情感和信仰上能夠堅強。

3. 祈求十月七日哈馬斯屠殺事件的家屬和親人能夠找到力量和安慰，在基督徒和猶太人的愛和支持中獲得安慰。

4. 祈求自十月七日以來受傷和遭受創傷的以色列人能夠獲得身心康復。

5. 祈求被迫撤離家園的以色列人能夠找到安置，並重建被摧毀的社區。

6. 祈求以色列國防軍能夠得到保護並成功履行職責。

7. 祈求國際社會能夠釋放所有人質並支持以色列，並鼓勵以色列在面臨國際壓力時能夠表達自己的聲音。



8. 祈求上帝改變恐怖主義的邪惡根源，並希望巴勒斯坦阿拉伯人能夠改變心意，不再支持恐怖主義，培養新一代領導人將巴勒斯坦人民的福祉置於對以色列的仇恨之上。



光明節於12月7至15日舉行，期間點燃蠟燭象徵著持續八天，提醒教徒感謝上帝過去對人類施行的神蹟，今天仍在人們的生活中展現，「你是行奇事的神；你曾在列邦中彰顯你的能力。」（詩篇77:14）

