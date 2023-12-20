以巴悲苦民族爭奪生存權 楊慶球牧師盼泯滅恩仇

宏恩基督教學院12月9日舉辦「以巴風雲」神學講座，楊慶球牧師指出以色列和巴勒斯坦兩個民族都經歷了悲苦。猶太人在過去遭受西方歧視、宗教改革家馬丁路德迫害、納粹屠殺；巴勒斯坦則被遺棄在20世紀成為孤兒。兩民族強調擁有生存權互相爭鬥，楊牧師盼望祈禱、倚靠恩典、泯滅恩仇。



以巴民族悲苦之源



宏恩基督教學院基督教事工學院學術顧問楊慶球牧師指出，以色列和巴勒斯坦都是經歷了悲苦的民族。猶太人在過去二千年在西方受到歧視和迫害，直到復國後西方對他們的態度才有所改變，但這段歷史給他們留下了心理陰影必須生存下去。巴勒斯坦一直被遺棄，直至20世紀在泛阿拉伯世界成為孤兒。



他從以色列二千年歷史講解，猶太人在公元2世紀中期羅馬帝國統治時期開始大規模流散，移居巴勒斯坦，並強調保存希伯來文、維護民族統一的語言，希冀未來建國。從中世紀至今，猶太人經歷了不同階段的壓迫，甚至在西班牙被要求改教信奉天主教，拒絕後被驅逐。



馬丁路德迫害猶太人



16世紀宗教改革家馬丁路德對猶太人的態度早期一改歐洲反猶太運動，他質疑：「當猶太人看到我們對他們的殘酷和敵意，他們願意加入我們的行列嗎？」路德熱衷於通過自己的宗教改革將他們轉變為基督徒。



不過，他後期發現猶太人堅持不信基督教開始譴責猶太教，呼籲嚴厲逼迫猶太人禁止他們傳道、建議基督教國家禁止猶太食物。出版反猶書籍《論猶太人及其謊言》（1543, Wittenberg） 建議燒掉猶太會堂或學校，為了尊重主和基督教，這樣上帝能看到我們是真正的基督徒；奪走他們的禱告書和《塔木德》，認為這些作品是褻瀆神靈、禁止拉比教學，違例者處死或被懲罰，甚至將他們永遠逐出國土。



以巴爭地聯合國調停無效



楊慶球牧師從近代史分析，20世紀30年代，希特拉和納粹勢力利用反猶太主義奪取了權力。由於歐洲一直反猶太人，19世紀興起了錫安運動，猶太人希望回到巴勒斯坦重建家園，二次大戰之後猶太人返回巴勒斯坦宣佈立國。



以色列立國之前的巴勒斯坦基本分為三部分：猶太人佔北部，英國托管耶路撒冷及周邊地方，阿拉伯人盼望立國。



1947年之前西方列強建議將巴勒斯坦地區分為兩個國家，猶太人與阿拉伯人分別擁有大約55%和45%的領土。同年11月29日聯合國大會建議在巴勒斯坦託管地推行分治方案，規定新的阿拉伯和猶太國家的國界，並指定耶路撒冷及其周邊地區將為聯合國進行國際管理等措施。



然而，巴勒斯坦方面和阿拉伯國家聯盟不接受分治方案，向以色列發動武裝行動。最終，1949年達成停火協議，劃定了以色列的管轄領域，並將約旦佔領東耶路撒冷等地稱為西岸地區，埃及佔有沿海地區，後來稱為加沙地帶。



以色列立國後，為清理場地，派人到巴勒斯坦人地區進行恐怖主義式屠殺，導致70多萬巴勒斯坦人流離失所成為難民。以色列和巴勒斯坦都聲稱對整個巴勒斯坦擁有合法主權。



巴勒斯坦方面在1964年成立了巴解組織，強調巴勒斯坦是阿拉伯人民的家園，擁有自己國土的合法權利，但他們被視為約旦河西及加沙的難民。以色列則從歷史權利和安全邊界的角度認為，猶太人有權在巴勒斯坦甚至全部土地上建立國家。



以巴各自強調擁有生存權



歷史上的「六日戰爭」爆發於1967年，以色列佔領了原本是巴勒斯坦人居住的約旦河西岸和加沙地帶，使巴勒斯坦人無處容身，被迫發動恐怖襲擊。



以色列一直強調自身的存在權利，然而聯合國人權憲章指出，無論是猶太人、巴勒斯坦人還是其他種族，國際法早已確立了每個人平等的基本人權，不能以維護一方的人權為代價而犧牲另一方的基本權利。



巴勒斯坦也一直強調自身的生存權，直到60年代末70年代初，聯合國才改變立場，重新確認巴勒斯坦人應享有各項合法權利。然而，以巴之間的衝突仍然持續，並經歷了無數次的政治鬥爭。



互相祈禱泯滅恩仇



宗教方面，巴勒斯坦的基督徒大多數是阿拉伯人，屬於東方正統教會、正教會、羅馬天主教、基督新教和其他教派。根據2016年的統計數據，巴勒斯坦的基督徒佔人口的5.1%，約為35萬人，平均每100萬信徒差派3,401位宣教士即300：1，為南韓的三倍多。巴勒斯坦基督徒與以色列及巴勒斯坦其他民族一起，應該互相祈禱、忘記悲苦、泯滅恩仇，倚靠恩典彼此寬恕，積極向前。



宏恩基督教學院基督教事工學院、教育及心理學院舉辦「以巴風雲」神學講座，共有兩場。是次為12月9日舉行的第二場講座，楊慶球牧師／博士擔任講者，主題為「恩怨情仇：以巴二千年難解之結」。



第一場講座於12月2日舉行，李盛林牧師／博士擔任講者，主題為「從舊約聖經剖析以巴戰爭」。兩場講座的時間為上午10:30至下午1時，地點在宏恩基督教學院一樓禮堂。

