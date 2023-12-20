「福音在城市：黑夜中感受神眷顧」郭俊豪牧師談和平的福音

未來的教會如何詮釋福音？世界華福中心舉辦「2023未來教會」研討會，台灣武昌教會主任牧師郭俊豪指教會面對世界，要麼完全抽離或是融入妥協，然而教會需反思如何行使福音，讓城市的黑夜也有神的眷顧。



基督的救贖以愛廢掉冤仇使人和好



郭俊豪牧師在談到和平的福音時，表示真正的挑戰在於如何使用福音賦予我們的權柄，他從基督的救贖與關係復和為切入點。首先，是人與神的關係，罪使人與神隔絕，但基督的受死將我們重新引導到神面前，成就了和好。



其次，是人與人的關係，種族、階層、性別的隔閡在現實世界中依然存在，但耶穌的榜樣告訴我們，要以愛廢掉冤仇，使人和好。第三，是人與地的關係，人的自私自利使我們忘記了作為世界管家的責任，但福音呼籲我們保養顧惜上帝所造的世界。



他指，合一是神的十字架做成的，是破裂的世界唯一的答案，保羅所堅持的福音絕不妥協，不在十架另加律法，也不藉自由放縱，只單單傳耶穌基督並祂釘十架的福音。



教會面對世界的四種態度



郭牧師繼而指出教會是世界的見證，教會應當成為世界關係醫治的見證。耶穌的十字架不僅帶來罪得饒恕，也打破了靈界的權勢。因此，教會擁有權柄和權能，可以見證魔鬼的敗亡。他並引述神學家提摩太．凱勒（Timothy Keller）所指教會面對世界的四種態度：1. 與世界格格不入；2. 完全融入世界；3. 完全與世界隔離；4. 認為基督徒應該征服世界。



然而，真正的挑戰在於如何使用福音賦予我們的權柄。耶穌的榜樣是為人捨命，這才是我們的力量和見證。郭俊豪認為：「當我們擁有福音與權柄，該如何使用？耶穌犧牲自己拯救世人，福音禁止我們用仇恨取代人，要為人捨命，這正是我們的力量所在與見證。」



福音在城市：黑夜中感受神眷顧



因此，福音在城市發揮影響，讓城市的黑夜也有神的眷顧，福音使城市中的族群、貧富、男女從對立走向合一，自然而不造作。面對魔鬼，我們毫不妥協；面對人們，我們滿有憐憫；面對屬靈爭戰，我們有權柄；但對人，我們要百般忍耐。



總而言之，福音是關係復和的關鍵，它不僅改變個人，也改變社會，使我們的城市在黑夜中也能感受到神的眷顧。



世界華福中心4月舉辦為期四天的活動，名為「未來教會Future Church @ Penang」，共三個主題：「福音使命」、「門徒訓練」、「普世宣教」，邀請來自台灣、馬來西亞、新加坡三地的牧者參加，通過交流、對話和代禱，共同查驗上帝在全地的心意和行動，並且一起思考未來教會的發展方向。

