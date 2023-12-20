協進會出版《關懷難民手冊》揭示香港難民現狀

香港基督教協進會出版《關懷難民手冊2023》（英文版），並列出10多個為難民提供服務的教會和組織，文中指出香港有近15,000人尋求庇護，由於香港尚未簽署《難民地位公約》，因此不接納難民重新安置。難民面臨生活壓力、離鄉別井和社會偏見，根據聖經，歡迎外來者是上帝子民的責任，使教會成為難民和庇護所的一部分。



聯合國難民署（UNHCR）估計全球被迫流離失所的人數已達1.03億（2022年中期），其中3,740萬人在海外尋求庇護。根據《難民地位公約》（Refugee Convention）難民指「無法或不願返回原籍國，由於有充分理由擔心因著種族、宗教、國籍、政治見解或於某一特殊團體而遭到迫害」。



香港尚未簽署該公約，因此不接納難民重新安置。2022年9月已有近15,000人來香港尋求庇護，包括未決申請及已提出上訴，以及因其他原因而留下來的人士。大部分來自南亞和東南亞，其餘來自非洲、中東和世界各地；2014年3月起，香港政府開始施行統一篩選機制（Unified Screening Mechanism），以司法審核免遣返保護聲請，在其中一條《公約》下申請保護的人需經由香港入境署篩選。



文中提出尋求庇護者面臨多方面挑戰，包括生活壓力和離鄉別井受到偏見。他們無權在香港工作，生活費用高昂，面臨社會歧視。教會應該回應此挑戰，基於聖經背景和神學反思，歡迎外來者，重視難民的身體和精神需求，並提供基本服務。



從神學角度反思，難民是上帝的禮物，上帝的審判和應許。每個人都擁有獨特身份和尊嚴，教會應該提供他們尊重和代表自己行事的機會。根據聖經，歡迎外來者一直是上帝的子民的責任，教會應該回應排斥傾向，歡迎並包容那些被排斥的人，以及重新配置社會關係，見證上帝的介入，這個承諾需要互相犧牲和改變，使教會成為難民和庇護所的一部分。



香港基督教協進會《關懷難民手冊2023》（英文版）全文

