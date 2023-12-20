研討會：AI性愛機械人折射男性控制慾

現時不少生產商把AI應用到性愛機械人，鼓吹「性烏托邦」帶來幸福，香港性文化學會舉辦研討會，該會主席關啟文討論性愛機械人的發展和相關爭議，認為性愛機械人反映男性控制慾望視女性為財產，從倫理角度性愛烏托邦是墮落的。



余創豪：人體藝術不等於色情



香港性文化學會12月9日主辦「AI（人工智能）：是祝福還是咒詛？」研討會，夏威夷大學數據科學教授、教育心理學博士余創豪認為，人工智能藝術創作工具很難被定罪，因為人工智能是通過學習而非抄襲創作的。然而，人工智能對女性的壓抑和篩選問題引發了關注，特別是針對被視為仇恨和種族歧視的照片被屏蔽的情況。



人工智能技術在屏蔽性暗示圖像的同時，也製造了裸體或性感圖像。例如，AI改圖軟件「Deep Nude」是一款能夠在圖像中將女性衣服脫掉的電腦程式，引發了一系列的爭議，包括惡意使用以勒索和報復等。此外，還有學生製作了虛擬美女Claudia，將真實人臉嵌入到光身模型上出售，引發了道德和隱私方面的討論。



凡此問題是人對視像的心理反應隨著時代改變，余創豪認為人體藝術裸露不等於色情，不過有人批評性感藝術將女性身體物質化和商品化，對女性自尊和社會地位產生負面影響。他個人認為自由社會有些女性模特兒以自己的身材為驕傲，問題在於如何為道德標準立界線？



關啟文：性愛烏托邦不切實際



香港浸會大學宗教及哲學系教授、香港性文化學會主席關啟文則討論性愛機械人的發展和相關爭議。其中提到，中國是全球生產性玩具的主要國家，佔了世界總額80%以上，性愛機械人被用作滿足性需求的工具。



然而，機械人不一定是性愛用途，可被用於服務行業如送餐、清潔和寵物照顧，香港出名的女機械人Sophia於2017年成為沙地阿拉伯公民。



性愛機械人的概念已經有很長的歷史，關啟文指出反映了人類對物體的性吸引和對女性身體的所有權，反映男性的控制慾望視女性為財產。此外，性愛機械人也面臨著個人隱私的問題，因為其記錄了用戶的個人信息和偏好。



關啟文強調，性愛烏托邦是不切實際，從價值角度而言絕非提升而是墮落；人類管理大地需要依賴公義和慈愛的價值觀，而不是依賴人工智能。

