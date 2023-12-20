教宗允祝福同性伴侶 葛福臨牧師狠批：不能祝福罪惡

同性婚姻再惹爭議！教宗方濟各批准神父為同性伴侶祝福，但排除任何儀式和類似婚姻形式的祝福。美國佈道家葛福臨牧師（Franklin Graham）強烈批評教宗所謂的「祝福」不能拯救人免受上帝的審判。



教宗：非婚姻形式為同性伴侶祝福



教宗批准的《懇求的信賴》（Fiducia supplicans）聲明於12月18日公布，區分不同類型的祝福，提到對非按照基督信仰道德教義規範生活的人的祝福。文件以聖座教義部部長費爾南德斯樞機的引言作為開端，深化了「祝福的牧靈意義」，並基於教宗方濟各的牧靈願景擴充了對祝福的經典理解。



文件包括四章，涵蓋了在婚姻聖事中的祝福、不同祝福的意義、請求祝福的人的舉動，以及為非正常伴侶或同性伴侶祈求祝福的情況，不過在特定情況下實施分辨：「當請求祝福的是非正常伴侶或同性伴侶時，絕不可與民事結合的儀式同時進行，也不能與之有關聯。甚至不能涉及與婚姻相稱的服裝、舉動或話語。」



葛福臨牧師狠批：不能祝福罪惡



美國佈道家葛福臨牧師（Franklin Graham）強烈批評教宗方濟各批准允許羅馬天主教神父向同性伴侶祝福的舉措，並警告這種「祝福」不會「使你免受上帝的審判」，回應梵蒂岡的消息時表示人們不應稱惡為善、稱善為惡、不能祝福罪惡，強調只有按照上帝的方式和條件來到祂面前，才能獲得赦免。



葛福臨牧師在臉書發文說：「宗教領袖所謂的『祝福』並不能拯救你免受上帝的審判！教宗方濟各雖然批准天主教神父祝福同性伴侶。但我們任何人，包括教宗在內都無權祝福『上帝所說的罪惡。』」



他並引用以賽亞書5章20節為證：「禍哉！那些稱惡為善，稱善為惡，以暗為光，以光為暗，以苦為甜，以甜為苦的人。」



梵蒂岡對同性婚姻立場飄忽



梵蒂岡對同性婚姻立場不時改變，2021年3月曾發聲明禁止教會向同性婚姻祝福，認為「上帝愛每一個人，但不願也不能祝福罪惡」；有同性戀者在節目促天主教重新審視教義。



該聲明指出，「上帝愛每一個人教會也一樣，但是在同性婚姻問題上聖經和梵蒂岡教義明確，教會不會也沒有能力祝福同性婚姻，祝福屬於聖禮。」以及教會藉此呼籲教徒讚美上帝尋求祂的保護，在生活上追求聖潔、仁愛，基於這教義，教會不能祝福男女結合的婚姻以外的伴侶和關係。

