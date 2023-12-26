「神缺席與臨在」謝挺博士：以斯帖記啟發香港歷史時刻

神沉默不語令人困惑？美國福樂神學院謝挺博士、羅秉祥博士在環球聖經公會講座對談「缺席的神」。謝博士主張神並非真的缺席，而是人的主觀感受使其如此。羅博士則呼籲信徒重視自己的位份，指出人與神合作的重要。



謝挺：神缺席在於人主觀感受



謝挺從神學角度剖析：「神不會缺席，缺席在於人的主觀角度」。保羅再三求神將那根剌挪去神未有回應，但保羅表示主的恩典夠他用，以及耶穌求神撤去苦杯。神不同在是藉著人的責任彰顯祂，用另類方式顯示祂。



她亦指出：「神缺席與同在可以同時發生，神並沒有缺席，只是人經歷神時未必感受祂同在。」約伯受苦似乎神離開他，但在約伯記38章耶和華從旋風中回答約伯。歷來學者解答神缺席這個疑難主要進路包括：1. 歷史進路，主張神的臨在逐漸減退，代之是神的缺席。與此同時，人的角色逐漸移到臺前，以斯帖記就是典型的例子。2. 辯證的進路，神的缺席與同在是同時出現，約伯記、詩篇中哀歌是典型的例子。



神在香港歷史時刻隱藏、同在？



以斯帖記沒有提到神的名字，從而引申一問題：是神藉著人拯救猶太民族，還是神完全缺席依賴人的拯救？ 神缺席可從多角度反思。從節慶角度，以斯帖記是為猶太兩個節期朗誦的，其一是慶祝普珥節，這節日不提神的名字，因為不可妄稱神的名。



以斯帖記的拯救與出埃及記不同，是彰顯人的責任、是隱藏當中的臨在。對照今天香港的處境，謝挺說：「移民海外的人其實是散居在世界各地，無論留在香港或是在外地散居，以斯帖記對我們都有不同的啟示。」



從智慧的角度，就是在外地隱藏自己。以斯帖隱藏自己的身份，時候到了顯露出來，在帝國當中需要智慧，知道何時需要隱藏和顯露，需要辨識歷史和時間的處境，以斯帖與王食飯的時候就逐步將哈曼的惡行揭露。



尋找神的心意需要智慧，智慧需要向神求「用智慧的角度看神的臨在，往往以神的缺席呈現，智慧就是辨別兩者的不同。」今天信徒求神賜智慧，在香港歷史的時刻辨識神仍是掌權。



謝挺鼓勵香港人在香港見證神，她強調神缺席與同在可以共存，耶穌在釘十字架呼喊「我的神，為什麼離棄我？」然而，耶穌最後仍說「成了！」因此，今天的信徒不要氣餒繼續向神呼求。



羅秉祥呼籲信徒重視自己位份



羅秉祥從倫理學角度出發，神有護佑但人要負責任，神人協合、人神同工協合神的護佑，一切都是神的工作但不等於神獨自在工作，我們是神的同工，人努力在生活中充分回應神的自我。哥林多前書3章9節說：「因為我們是與神同工的；你們是神所耕種的田地，所建造的房屋。」



羅秉祥引用二次大戰納粹德國屠殺猶太人，被譽為猶太人的拯救者、德國商人奧斯卡·辛德勒（Oskar Schindler）對照以斯帖。他開工廠聘請猶太人庇護他們，被以色列政府視為拯救猶太人的外邦英雄。然而，這人其實是投機商人。



姑勿論如何辛德勒重視自己的位份，羅秉祥呼籲信徒：「各按位份幫得幾多人就得幾多人，縱使聽不到神的聲音人仍然有責任去回應，等待神出手。神透過我們的工作去進行，不能以唔關我事為藉口，袖手旁觀明哲保身。」



環球聖經公會舉辦對談會，題目：「缺席的神」；日期：12月16日； 地點：香港浸信教會； 主講：謝挺博士（美國福樂神學院舊約教授及中華研究中心副主任）；回應講員兼對談嘉賓：羅秉祥博士（美國福樂神學院斯特芬伉儷中華研究講席教授及中華研究中心主任、香港浸會大學榮休教授）

