甘肅積石山地震萬棟房屋倒塌 全國基協、教宗、民間團體祈禱

甘肅臨夏州積石山縣於12月18日凌晨發生6.2級地震,震源深度8公里,過萬棟房屋倒塌,近800人受傷。中國基督教協會呼籲全國教會和信徒為受災群眾、救援人員和抗震救災祈禱;教宗方濟各也為地震受苦的人民祈禱。



甘肅臨夏州積石山縣地震造成113人遇難,782人受傷,14,939間房屋倒塌。災區地處高海拔區域,天氣寒冷,急需物資和基礎設施修復。住在大河家鎮70歲村民向媒體表示從沒遇到過這麼大的地震,感到害怕,家中的房屋已嚴重損毀。據中國官媒報道,地震發生後一小時內至少發生了32次餘震。



中國基督教日報(China Christian Daily)報導,愛德基金會在網絡公益平台發起慈善捐款,希望號召社會各界力量馳援甘肅。第一批救災物資已發往災區,包括防寒暖氣用品、緊急食品和飲用水、生活必需品、救援裝備等物資。該基金會將與當地組織和義工合作,進行需求評估、物資採購、運輸和管理分配。



中國基督教協會呼籲全國教會和信徒為受災群眾、救援人員和抗震救災祈禱。同時,由個人、教會和組織組成的普世團體「中國教會之友」(Friends of the Church in China) 亦表達對甘肅和青海的祈禱,在X上發帖說:「為甘肅、青海的兄弟姊妹思念祈禱,願上帝保佑救災順利」



教宗方濟各在12月20日公開接見活動結束時,表達了對中國甘肅省和青海省地震災民的關切之情。他表示對罹難者和傷者深表關懷,並為他們祈禱。教宗也鼓勵救援工作,並祈求全能天主在傷痛中給予安慰和寬慰。