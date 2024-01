2024華人教會跨年活動：元旦記念耶穌拯救世人

踏入2024年各地華人教會舉辦慶祝活動。香港周守仁樞機勉教友悔罪和祈禱;正教會香港及東南亞教區紀念嬰兒耶穌割禮拯救世人;台北祝福跨年音樂會聖詩頌揚基督十架大愛;救世傳播協會創辦人彭蒙惠籲創新方式傳播福音;北美硅谷生命河曾興才牧師提出生命、個人和事奉三大成長方向。



香港:周守仁樞機勉教友與天主一起



天主教香港教區元旦日早上在聖母無原罪主教座堂舉行「和平日」彌撒,周守仁樞機主禮,祝願大家新年快樂,並稱:「縱使今年不知比往年是否好,但有盼望天主祝福,與祂一起必定是好的。祂與我們一齊面對起與跌,就有一份福氣力量面對。」最後他與會眾一起禱告承認過往將天主放在一面的罪。



正教會:元旦記念耶穌割禮拯救世人



正教會香港及東南亞教區1月1日於臉書貼文,講解嬰兒耶穌受割禮的屬靈意義。



文中指,耶穌誕生後第8天(1月1日)根據摩西律法進行割禮,利未記12章1至2節指若有婦人懷孕生男孩,第八天要給嬰孩行割禮。



救主耶穌將百姓從罪惡中拯救出來,信徒紀念耶穌割禮,意義在於慈悲天父讓愛子耶穌呈現在世人面前,甘願接受肉體的割禮,揭開我們罪惡的面紗願榮耀歸於祂。



此外,萬有之主接受了割禮,以祂的良善剪除凡人的罪和過失。今天祂為全世界施行拯救;造物主的教主和明亮的晨星現在為基督的明智和神聖的啟蒙者感到高興。



台北跨年音樂會:聖詩樂韻靜謐心靈



在台灣,台北聖樂推廣協會聯同多間機構12月31日舉行「台北祝福國際跨年音樂會」,主題「啟航」,現場與網上同步直播。主辦單位稱,不論人們在世界的哪裡,觀賞這場音樂饗宴如親臨現場,2024全心許願,重拾信心、勇氣;再次啟航!



合唱團來自台北聖樂團、宇宙光愛心合唱團、豐收聖樂團、懷恩堂詩班等,演出多首經典聖詩《奇異恩典》、《Jesu, Joy of Man's Desiring》等。另有湖光兒童合唱團、華興青少年合唱團、音契兒童青少演唱《Baba Yetu 我們的天父》,歌詞取材於聖經主禱文;天韻合唱團唱出《Power in the Blood》和《信心的旅途》,在新的一年以信心作為禮物送給每一位參加者,鼓勵會眾:「在信心旅途,即使烏雲密佈,天父仍看顧。」



音樂會頌揚耶穌基督十字架的大愛,融合音樂藝術至高至美的境界,觸動人的心靈得到平靜與安詳。



救世傳播彭蒙惠:善用科技全球人類聽聞福音



救世傳播協會創辦人彭蒙惠(Doris Marie Brougham)透過視頻向大家祝福,回想70年前從西雅圖登船前往亞洲向華人宣教傳講上帝的愛,70年來遇上無數挑戰。



彭蒙惠稱:「只要靠神站穩腳步,祂會帶你走過每個挑戰,用你的生命做奇妙的大事。」 在科技與訊息萬變的時代,她鼓勵大家不斷創新尋找新方法用各種工具傳播福音,讓世上每個人至少能聽到福音一次,並指「耶穌快來了,忘記背後努力面前,在上帝呼召你們的道路上奔跑,上帝會帶領我們,繼續努力絕不放棄!」



北美生命河跨年禱告會:促信徒生命、個人、事奉成長



北美華人教會矽谷生命河靈糧堂在以馬內利廳舉行「除夕夜半宵跨年禱告會」,曾興才牧師盼信徒新的一年三大成長:生命、個人、事奉。



生命成長在於花時間親近神,曾興才牧師鼓勵大家在2024年多用時間靈修、讀聖經、禱告,與神有更好的連結。



他又勉勵大家在個人生命上成長,約翰福音15章5節指出主耶穌是葡萄樹,我們是枝子,常在主裡面祂也常在我們裡面,我們就多結果子,學像耶穌謙卑,耶穌基督的生命和智慧就在我們裡面,與耶穌的生命連結並不是要耶穌解決我們更多的難題,而是讓人透過我們看見耶穌。



事奉上成長是使用神給我們的屬靈恩賜,包括教導、關懷、傳福音,使用神的恩膏神給我們力量智慧,以致事奉順利。