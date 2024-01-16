日本能登半島再現地震：教會入口被壓碎 幼兒園接收災民

日本石川縣能登半島1月2日再次發生5.6級地震，多間教會遭受損壞，包括輪島教會的入口被壓碎，七尾教會和福井區的教堂出現裂縫和倒塌。受災區域的教會和組織正收集資訊，並呼籲大家不要直接聯絡災區教會，以免影響通訊帶來救援人員額外負擔。



日本石川縣能登半島近岸1月1日發生7.6級強烈地震，2日早上10時17分再次發生5.6級地震，造成石川縣內至少20人死亡，近10萬人被撤離，死者年齡從10多歲到90多歲不等。此外，柏崎刈羽核電廠疑似有含放射性物質的乏燃料水溢出。



據當地媒體報道，地震在石川、新潟、福井、富山和岐阜5個縣造成災情。石川縣有大量房屋倒塌和路面塌陷，導致大量傷者，由於醫護人手不足，救援工作十分困難。



日本基督教團中部教區報告多間教會損毀情況



●輪島教會：教堂入口受損嚴重，教會負責人新藤先生在疏散中心，呼籲大家繼續祈禱。



●七尾教會：加藤龍夫牧師報告稱，教堂建築有裂縫、剝落和倒塌，內牆也有裂縫；鄰近的幼兒園也有類似情況。由於房屋條件較差，七尾幼兒園被用作臨時疏散中心，教堂也成為避難所，目前有約100人在那裡過夜；幼兒園老師的家則被徹底摧毀。



●福井區：區長表示福井區7座教堂的建築物都沒有受到損壞，牧師和家人都很安全。



富山YMCA：工作人員和家屬安全



●富山YMCA的工作人員和家屬都很安全，但車站前的中心受損嚴重，7樓的「櫻花咖啡廳」受損尤為嚴重，工作人員正在清理並設法恢復。



以馬內利教會總會：受災的老人和年輕人感到焦慮



●長岡、富山和金澤教會稱，書籍、餐具、室內裝飾物品散落一地。



●金澤教會的教堂牆壁出現裂縫，將進行詳細調查。



●新潟教堂的傳教士安全。



●經歷地震的老人和年輕人，包括牧師家庭的孩子感到焦慮，懇請祈禱。



日本世界展望會向受災群眾致哀



●日本世界展望向1月1日石川縣能登半島地震的所有受災群眾表示哀悼，本會正與相關機構合作，收集受損情況等資訊。



基督全國災難網絡：勿聯絡災區影響通訊



●基督全國災難網絡正與合作伙伴收集資訊。由於現場災情尚不清楚，呼籲大家注意不要聯絡災區的教會、教師和組織，以免影響災區的通訊情況或給現場民眾帶來額外的負擔。



（日本石川縣能登半島地震綜合報導）

