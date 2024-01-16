宗教自由研討會：聖經沒提及地上耶路撒冷主宰世界

日本福音派聯盟（JEA）上月在線舉辦第35屆宗教自由研討會。岡山英雄牧師（日本福音派聯合會東松山福音教會牧師）以「思考末世和平」為題，討論基督徒面對末世持有的態度；在問答環節，岡山牧師強調，聖經並未提到地上的耶路撒冷將主宰世界。



日本基督教媒體Christian Press報導，岡山牧師在第35屆宗教自由研討會發言，提到當今時代基督徒面臨的挑戰是如何在暴力時代作為和平的使者生活。聖經中描述的末世徵兆包括假基督、戰爭、飢荒和地震、生產之痛、瘟疫、迫害和殉道、假先知以及向全世界宣教。岡山牧師指出，這些徵兆在當今世界已經顯現，例如戰爭的蔓延。



在日本，民族主義的理解趨於簡化，人們無條件地肯定愛國主義，將反對觀點視為「反日」和敵對。岡山牧師提醒大家，基督徒也是上帝的僕人，應該在這場爭論中保持自己的角色。



他比較了國家作為「神的僕人」和「獸」的角色。前者被視為維持地球秩序的存在，而後者則是指神化自己並強迫人們崇拜的勢力。岡山牧師以日本近代史上的事件為例，說明這些問題的嚴重性。



岡山牧師認為，「羔羊的和平」是解決這些問題的關鍵。雖然聖經基本上代表「非暴力」，但他也提到非暴力鬥爭在印度取得的成功，作為實現和平的一種手段。



儘管未來仍將面臨戰爭和災難的威脅，但岡山牧師強調世界末日的結束充滿了希望。他引用聖經經文（啟示錄5:13），表示在末世，萬物將敬拜上帝，這意味著優勝劣汰的世界將結束，敵意將消失，而福音將傳遍全世界（馬太福音24:14，啟示錄12:11）。岡山牧師鼓勵基督徒在生活中保持對上帝計劃和新世界的希望。



在問答環節，岡山牧師談到了基督徒在少數地區可以學到什麼，以及以色列和美國教會的關係。他強調，聖經並未提到地上的耶路撒冷將主宰世界，並且所有宗教界的人都應該考慮以色列的特殊作用。

