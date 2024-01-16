使命商道論壇 雷競業盼信徒「各盡其職」重建人倫關係

豐盛社企學會上月舉辦使命商道論壇，主題為「異象、空間大轉化！看見，就動了！」來自30多間不同教會信徒參加。中國神學研究院教授雷競業呼籲基督徒重建人倫關係；三位牧者分享從堂會到社區服侍本地、南亞群體的經驗。



雷敬業：基督徒促人倫關係復和



雷競業講解教會本質表示，以弗所書4章1至16節「各盡其職」所指不限於在教會，在於怎樣用神賜的經驗和能力將能力化為恩賜。教會有不同的限制，信徒藉著各種途徑例如社企在不同層面重建人倫關係，是為天國服務的重要環節。



他提到屬靈戰爭是指邪惡勢力破壞人們關係和人的生命，基督徒進入社區讓人倫關係復和。對於聖經所指的好撒瑪利亞人比喻，雷敬業解釋，耶穌教導重點在於見別到人的需要就動慈心，讓今天信徒反思看見甚麼事情而感到扎心？



雷敬業分享閱讀民國時期關於香港基督教的書籍，當時教會辦教育被批評為推銷基督教、基督教 是西洋產物，隨著香港教會越來越國內化，對基督教的指控聲音隨時增多，這源於基督教的影響力大。他建議基督教團體應該多設立一些「表面上」非基督教的組織例如社企，以生命傳道，將香港視作創啟地區。此外，他提醒信徒應該以無形的愛，關心他人的生命，而不僅僅關心人是否信主。



從堂會到社區 服侍本地、南亞群體



在論壇上，三位牧者分享實踐使命的經驗：



首先，黎廣澤傳道創辦社區服待組織「油踐入心」，認為社區需要的不是社企或堂會，而是運動（movement），並強調地區堂會和組織應該聯繫起來，回應地區需求。



其次，香港新生命教會楊芷嫣牧師（火柴姐姐）在2014年社運後深感城市的無力感，於是開始在公園講故事，吸引了南亞裔社群，最終建立了New Life Church。



最後，香港基督教會宣道堂陳淑娟牧師將教會視為一個實驗室，在疫情下進行轉變，成立了社企「心耕細作」，培訓婦女營商宣教，並推行跨代同行計劃，訓練婦女成為長者同行者，從身、心、社、靈方面關懷長者。

