2024年蘇丹戰區展開聖經翻譯工作

中東聖經翻譯工作2024年展開新一頁，unfoldingWord 進行「整本聖經、全民族」計畫，旨在完成蘇丹內部131項聖經翻譯需求，從約拿書、約翰三書、提多書開始翻譯整本聖經。



宣教網路新聞（Mission Network News）報導，unfoldingWord與合作夥伴推進「整本聖經、全民族」翻譯計畫，指出儘管目前蘇丹正處於戰亂中，戰爭和謠言日益在世界帶來黑暗，但上帝的光芒仍在意想不到的地方閃耀。



總裁兼執行長大衛·里夫斯（David Reeves）表示：「2024年將是我們繼續進行『整本聖經、全民族』計畫的一年。這是一個全面合作的項目，旨在完成蘇丹內部的131項聖經翻譯需求。」蘇丹團隊已完成了五種語言的Open Bible Stories，並將很快開始進行另外四種語言的翻譯工作。接下來，他們將從約拿書、約翰三書和提多書開始翻譯整本聖經。



「我們與約旦聖經公會合作，正在為整個中東和北非地區提供阿拉伯語資源，」里夫斯表示，我們有很多人向我們求助，就像使徒保羅在使徒行傳16章9節接到馬其頓人的呼召一樣「請你過到馬其頓來幫助我們」，我們樂意做更多這樣的工作（翻譯計畫），我們受到了來自多個國家的邀請。



里夫斯繼續指，unfoldingWord需要每一個人的幫助來接受這些邀請，包括利用所需的資金實現多大程度的發展和實現，他呼籲大家支持該機構以教會為中心的聖經翻譯工作。



「在unfoldingWord的工作中，我們當然享受到上帝的恩賜。這並不是因為我們比其他人更有靈性或更聰明，而是因為上帝比我們更關心這個事情。」里夫斯表示：「他希望這個事情能夠完成，儘管一切看似不可能的障礙，但它正在完成之中。」



蘇丹去年4月爆發武裝衝突，造成至少3,000人死亡，迫使超過700萬蘇丹人逃離家園，unfoldingWord呼籲為蘇丹結束戰爭祈禱。與此同時，蘇丹聖經翻譯合作夥伴正在向約100個基督教領袖和家庭教會提供食物支援。

