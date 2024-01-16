克服障礙重返教會 牧者籲傾聽與支持

2024年伊始，華盛頓州奧本市（Auburn）傑西牧師（Jesse Bradley）針對那些不願意去教堂的基督徒或未信者，提出建議幫助他們立志重新定期參加教會。



傑西牧師指出，每年這個時候人們特別興奮樂於與他人一起參加教會禮拜，教會出席人數亦激增，許多人對耶穌感到好奇而經歷一段靈性復興的時期，可是到了年中感動開始減退不再返教會，又再到了年尾被聖誕節的氣氛感染或會參加教會的慶祝活動和除夕感恩禮拜，每年如是周而復始。



從他的觀察，有信徒或未信主的朋友表示沒有時間返教會，傑西牧師認為這隱藏著深層次原因。現實情況是有些人可能在教會「經歷傷害」、「不被了解」而猶豫不前不再去教會。



面對人們抗拒參加教會禮拜，傑西牧師建議教牧採取以下三種方式來回應：



傾聽：給予對方空間，讓他們分享自己在信仰上的經驗和感受。不要急於判斷或說教，而是用心傾聽，這是一種尊重和給對方療癒的表現。



提供資源和信息：那些對上帝或耶穌感到好奇，但尚未準備好參加教會禮拜的人，可以提供書籍、網站和視頻等資源，讓他們在舒適的環境中自行探索信仰。



提供幫助和支持：對於那些在教堂中有過負面經歷的人，要理解他們的感受，並在他們的治癒過程中提供支持和協助，幫助他們將上帝與過去的傷害區分開來。



傑西牧師總結說：「隨著時間的推移，他們會越來越清楚，上帝仍然愛他們，而且發現教會實際上與他們的負面經歷可能很大不相同。」

