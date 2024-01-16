世界盲文日 視障者從點字走向智能世界

每年1月的世界盲文日為紀念19世紀點字法發明者布萊爾，香港失明人協進會90年代亦開發中文輸入法「點寫易」，並推出室內導航手機應用程式，隨著科技發展視障者利用電腦、智能手機等工具閱讀，成為通向世界的光明隧道。



每年1月4日是「世界點字日」（又稱世界盲文日），紀念19世紀法國點字法發明者路易·布萊爾（Louis Braille），1887年布萊爾點字法獲國際公認，為世界通用的盲人與及視覺障礙者使用，以觸覺方式表示字母和數字的文字系統，通過使用六個點的組合來表示不同的符號，包括音樂、數學和科學符號等。



香港失明人協進會在臉書分享，隨著科技的快速發展，視障人士特別是後天失明者，除了使用點字，還能利用電腦和智能手機上的讀屏功能，通過聲音獲取信息和知識。儘管點字不再是視障人士唯一的閱讀方式，但它擁有獨特的象徵意義，代表著視障人士認識世界和獲取知識的重要性。



該會表示，早在90年代自行開發中文輸入法「點寫易」，並推出了室內導航手機應用程式「逍遙行」，在社區各個層面推動無障礙訊息的傳遞。社企GATE則提供點字轉譯和製作觸覺指示牌等服務，促進社區的共融。



世界點字日讓大眾更加了解點字對視障人士在認識世界和獲取知識方面的重要性。同時也提醒我們全球的努力，為視障人士創造一個無障礙的社會，讓每個人都能夠擁有平等的機會和資訊。



據聯合國網頁資料，全球有10億殘疾人口，即使在正常情況下也不太可能獲得醫療、教育和就業服務，很難參與到社區中去。他們更可能生活在貧困中，遭受暴力、忽視和虐待的概率更高，在任何受危機影響的社區中都處於最邊緣的位置。



聯合國將之定為特殊的日子，旨在提高人們對盲文作為交流工具，在實現視覺障礙者和弱視者的人權方面的重要性。盲文使視覺障礙者能夠閱讀書籍和雜誌，並與使用普通字體的印刷品無異。盲文的使用不僅能夠將重要信息傳達給視覺障礙者和其他人，還代表了他們的能力、獨立和平等。



根據《殘疾人權利公約》第二條，盲文在教育、言論和見解自由以及社會融合方面至關重要。這一特殊的日子提醒我們需要致力於創造一個包容性的社會，為視覺障礙者提供平等的機會和權益。

