以色列人質危機：天主教樞機願豁出性命換孩童自由！

以色列與哈馬斯衝突滿百日，在耶路撒冷的方濟會士吳岳清神父早前呼籲教徒為傷殘病人和照顧者的修女祈禱，表示她們無法離開情況危急；天主教耶路撒冷教區樞機皮扎巴拉則願意用自己交換哈馬斯劫持的人質。



巴勒斯坦武裝組織哈馬斯近日發佈3名被擄持人質的影片，其中包括一名26歲中以混血大學生阿加馬（Noa Argamani），她促請以色列政府營救，哈馬斯表示即將公布他們的「命運」。



去年10月7日，哈馬斯突襲以色列及綁架約240名人質，其中一半人在11月的休戰期間獲釋。根據以色列的最新情報顯示，目前仍有約132名人質被囚禁在加沙，其中25人在關押期間已經死亡。



華人基督徒聖地和平網絡早前引述，身處耶路撒冷的方濟會士吳岳清神父（Lionel Goh）表示，位於加沙的仁愛傳教會修女要照顧傷殘病患者，但由於無法離開，只能在祈禱中等待死亡，情況非常危急。基督教加沙事工創辦人馬漢拿牧師也指出，加沙浸信會的會友正在避難至當地的正教會和天主教會。



加沙聖波斐利堂收留了數百名避難人士，其中包括基督徒和穆斯林，這座教堂屬於希臘正教會。



天主教耶路撒冷教區樞機皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）則指，願意用自己來換取被哈馬斯劫持並關押在加沙的以色列孩子。他表示，只要能讓這些孩子回家並換來自由，他願意付出一切。然而，他指出自己尚未能與哈馬斯直接聯繫，與哈馬斯進行對話非常困難。



被困在加沙的人質，其中包括十幾名兒童，皮扎巴拉對以色列對加沙發動地面戰後可能引發的人道危機感到擔憂，認為這將導致更多人受害。此外，他指出以色列與哈馬斯交戰可能演變成地區衝突，涉及到加沙以外的地區，包括西岸地帶、黎巴嫩、伊斯蘭世界和阿拉伯國家。

