報告：牧養新思維小型教會的崛起

衛斯理神學院最近列出新一年影響教會領導層的七種趨勢，報告提出最忠實的信徒，一個月也只有一兩個星期天去教堂，教會需要新的信仰培養模式。



衛斯理神學院（Wesley Theological Seminary）劉易斯教會領袖中心（Lewis Center for Church Leadership） 最近列出影響教會領導層七種趨勢。其中包括主流派的萎靡、穩定的財務狀況、小型教會的崛起、會友領袖的角色擴大、崛起的無信仰一代、主日學的變革、需要新的信仰培養模式。這些趨勢將對教會領導層的工作產生重要影響。



報告指出，主流新教教派正面臨萎靡，需要調整期望和事工模式。同時，儘管教會的會眾數量下降，但財務狀況仍然強勁，這歸因於網上奉獻等因素。另外，小型靈活的教會越來越受到歡迎，並且會友在教會中的角色也越來越重要。



此外，報告還注意到無信仰一代的崛起，需要針對他們採取不同的傳福音方法。主日學也面臨著變革，需要針對互聯網時代提供更互動、參與度更高的學習方式。最後，信仰培養模式也需要重新思考，報告提到了一種稱為「不一般的教會」的新方法。



另一份報告提到了更多教會面臨的危險斷層線。這些斷層線包括忽視緊迫問題、日程安排過於複雜、執着於尋找完美的牧師、缺乏真正的傳福音計劃、員工招聘做法過時、教義偏差、未能處理好有毒成員的問題、拖延維護和設施維修，以及缺乏小組導向。



報告特別指出，面對教會出席率的變化，傳統的信仰培養方式可能面臨挑戰。研究人員表示，傳統的「通過滲透形成信仰」方式或許不再適用，因為即使是最忠實的教會出席者，一個月也只有一兩個星期天去教堂。這提示著教會需要思考新的信仰培養模式。



有關報告提供當前教會領導層面臨的趨勢和挑戰，為教會領導者提供指導和思考的方向。

