宣教士呼籲祈禱：日本地震信徒出現沮喪情緒

日本能登半島地震死亡人數增至222人，宣教士丸山陽子牧師表示地震令信徒和教會感到沮喪，呼籲大眾關注災情及日本人的靈性，相信神掌管一切。



地震令信徒和教會感到沮喪



日本宣教士、創辦神召會台北神愛教會的丸山陽子牧師呼籲信徒警醒，除了關注災情也是向日本人傳福音的契機，並且提到災害瀕生的地區少有教會，更加需要為日本的土地守望祈禱，認為日本人需要上帝。



此外，丸山陽子在Good TV視頻分享，日本北陸石川縣能登半島發生大地震，在日本的弟兄姊妹和教會非常沮喪，呼籲大家為日本祈禱。在禱文，她稱頌神掌管一切，求主保守地震地區、逃難的弟兄姊妹和牧者，憐憫日本教會，興起全世界的人同心合一為日本舉手禱告，相信主垂聽祈禱。



日本能登半島地震，死亡人數增加至222人，2萬多棟建築物受損，8千多戶停電，並且發生海嘯100多公頃面積被水淹沒；日本防衛省租借郵輪安置200多名災民。



地震成為傳福音契機



2016年日本九州熊本縣發生7.3級地震，丸山陽子也為當地教會提供受災資訊，熊本東聖經教會一楝大樓倒塌，有牧師女兒被瓦礫壓著無法逃生，最後，牧師夫婦和女兒平安。丸山陽子向媒體分享從宣教士角度看地震，認為日本在2011年「311大地震」後沒有真正醒覺，她提醒列國和日本教會為這個國家需要迫切祈禱，加緊步伐搶救靈魂。



放下名門望族身分 關顧貧窮人



出生於名門望族的丸山陽子，父親是山梨縣副市長，受基督徒母親影響，自小立志關顧貧困的人。在日本神召會神學院畢業之後，以日本AOG宣教士身分與丈夫顏金龍到台灣開拓台北神愛教會，服侍夜店工作的女孩子，帶領她們尋找光明回到主耶穌的懷抱，丸山陽子被稱為「台灣媳婦」。

