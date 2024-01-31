阿斯伯里大學靈火燒不盡 10萬年輕人2024迎復興

美國阿斯伯里大學（Asbury University）自去年初掀起靈性大復興，在2024新年伊始持續進行，成千上萬的年輕人展現對耶穌的堅定忠誠，湧入全國各地的教堂、禮堂和體育場來敬拜祂的聖名。



2024年，全國各地超過10萬名年輕人聚集在一起，尋求上帝的同在，以復興敲響新年的鐘聲。一系列大型聚會包括亞特蘭大的Passion大會、肯塔基州的Cross Con大會、愛荷華州的Salt Conference、力量大會和田納西州的Hearts on Fire等，吸引了成千上萬的參與者。此外，許多地方教會也召集信眾在新年伊始進行禁食祈禱。



亞特蘭大的Passion大會吸引了55,000人的參加，成為其中一場規模最大的活動之一。而肯塔基州的Cross Con大會吸引了10,000人，Cru全國聚會有7,000人，Salt Conference有5,000人，力量大會有13,500人，田納西州的Hearts on Fire則有12,000人參加。此外，還有其他數不清的地方聚會吸引了數百萬人聚集在當地教堂，尋求上帝的同在。



這些聚會提供了一個平台，讓年輕人可以聚集在一起，彼此鼓勵和啟發，並和來自不同地區的信徒一同敬拜上帝。



思考永恆（Think Eternity）創始人、佈道者麥布朗（Matt Brown）最近在社交媒體上分享：「成千上萬的年輕人正在『敲響2024年的鐘聲』，熱切地尋求上帝。」



在為期三天的會議結束後，激情城市教會的牧師吉利奧（Louie Giglio）和激情運動的創始人在社交媒體上分享：「激情不僅僅是音樂，不僅僅是事件。激情是一代人為上帝的名而活。感謝上帝這幾天，願那些今天返回自己的城市、校園和國家的學生為上帝和他的榮耀而活。」



在阿斯伯里大學教堂，牧師扎克·米爾克里布斯（Zach Meerkreebs）的講道開啟了為期16天的上帝澆灌，許多人形容這是一場復興。他在2024年受難大會上受邀分享他對肯塔基州威爾莫爾校園所發生的事情的見解，稱自2月8日以來，上帝的豐滿傾注在這所小大學上，他稱這是神從他的靈中澆灌下來的，十分不可思議。



此外，在新年伊始，一萬名年輕人齊聚肯塔基州路易斯維爾參加「穿越會議」（CROSS Con）。該會議的網站在"CROSS Con關於"頁面上列出了其中一個要點《我們一起大聲唱歌》：「我們從聖經中領悟到神豐富的憐憫和恩典，以衷心的讚美回應，同聲唱出新舊神學豐富的歌曲。」



牧師約翰·彭德爾頓（John Pendleton）在臉書發布一段視頻剪輯，數千名學生同聲唱著讚美詩《It is Well》。

