「合一崇拜」籲教會是治療站 周守仁：外面很多細菌感染傷口

每年一度基督徒合一祈禱周1月18日展開，天主教香港教區周守仁樞機在聯合聖餐禮強調，教會是人生戰場上的治療站，呼籲停止互相攻擊，共同抗拒邪惡；他亦解說教宗方濟各對同性戀祝福的真正意圖，盼望各宗派合一共融。



教會是治療和救助受傷的人



為推動基督徒合一，香港基督教協進會合一與教會關係委員會、天主教香港教區基督徒合一委員會每年舉辦基督徒合一祈禱周，今年邀得天主教香港教區周守仁樞機在「教牧及同工聯合聖餐崇拜」證道。



周守仁以路加福音10章25至37節「好撒瑪利亞人的故事」及回應坊間誤解教庭允許祝福同性戀事件為例子，強調教會是人生戰場上的治療站，並非法庭判斷對錯，教會本著合一共融的使命，讓世人看見、經驗上主的真善美和愛。



教會是治療和救助受傷的人，好撒瑪利亞人預表耶穌基督將會返來。天主教教宗方濟各說，教會是人生戰場上的治療站，並非法庭判決人對與錯，也不是以自我中心出發，是為了受傷的人包紮。在教會內外，也有不同程度大小的傷口，需要消毒清理邪惡的臨在和效果。



因此，停止互相猜度、比較、攻擊，共同抗拒外來的邪惡。周守仁解釋：「在外面有很多細菌會感染傷口，敷上藥物令傷口快速痊癒，這些藥物包括我們的交流、共同祈禱和崇拜，最重要是資源共享，以更有創意的方式在這時代表達共融合一。」



牧師祝福人不會問：「你是否同性戀？」



治療的工作並非容易，他提到教宗方濟各允許教庭祝福同性戀被坊間誤會。根據原文，教宗不是祝福關係，是允許祝福出規關係的人，祝福一個人是盼望這人「更加走向真善美，能夠更加懂得去愛、接近上主」。



周守仁又指，牧師祝福人的時候不會問：「你是否同性戀？」然後才決定是否祝福這人，就算希望對方得到治療，每當觸及到人們的意識形態也會被誤解，源於不認識那些受傷害、在掙扎之中的兄弟姊妹的痛苦。



他呼籲各宗派之間合一共融，這是一個進程，他盼望「弟兄姊妹行多一些，行遠一些」，縱使過去數十年之間有了明顯的發展，但宗派信徒內心仍有恐懼和憂慮，害怕走得近失去自己的身份，令到教會的形象模糊，傳統會變成怎樣，勉勵大家不要讓恐懼決定我們如何分辨上主怎樣帶領，這只會讓情緒阻礙我們作出反彈。



最後，周守仁強調：「教會的共融合一，本身就是使命，表達出上主的光榮，讓弟兄姊妹和世人看見、經驗到上主的真善美愛。」

