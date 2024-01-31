跨宗派合一祈禱週：凝聚香港教會力量愛鄰如己

基督教界年度盛事「基督徒合一祈禱週——教牧及同工聯合聖餐崇拜」於1月18日假香港聖公會諸聖座堂舉行，今年主題為「愛主至致、愛鄰如己」，來自35間教會及機構、約387位教牧及同工出席。



呼籲文：鼓勵教會團結保護受壓者



基督徒合一祈禱周由天主教香港教區基督徒合一委員會、香港基督教協進會合一與教會關係委員會合辦，為疫情後連續第二年實體舉行。今年聯合呼籲文由西非內陸國家布基納法索的信徒選擇經文：路加福音10章27節。呼籲文提到，當地伊斯蘭聖戰分子襲擊造成數以千計的死亡，神父和牧師成為被針對目標，然而教會仍團結為遭害者組織救援，呼籲和平促進和解。



在香港，從疫情、政治張力和經濟難關中復甦時，面對它獨有的挑戰。疫情打亂了原來的社群生活，把鄰舍或近人分隔開來，變得更加孤立，並揭示了社會中顯著的貧富差異。許多人仍遭受失業、財務壓力、長期病患或與摯愛分離的折磨。路加福音的好撒瑪利亞人的柔和剛勇，激勵我們在基督的癒合使命中團結起來，成為締造和平的群體，保護受壓者。



周守仁：教會是人生戰場上的治療站



在崇拜講道，天主教香港教區周守仁樞機以路加福音10章25至37節「好撒瑪利亞人的故事」及回應坊間誤解教庭允許祝福同性戀事件為例子，強調教會是人生戰場上的治療站，並非法庭判斷對錯，教會本著合一共融的使命，讓世人看見、經驗上主的真善美和愛。



他亦提到教宗方濟各允許教庭祝福同性戀被坊間誤會，根據教宗的原文文本，教宗不是祝福關係，是允許祝福出規關係的人，祝福一個人是盼望這人「更加走向真善美，能夠更加懂得去愛、接近上主」，盼望各宗派合一共融。



證道之後舉行回應禮、全體頌讀《尼西亞信經》（合一譯本），香港聖公會陳謳明大主教主持合一聖餐禮，最後周守仁樞機為會眾祝福及差遣。

