宗教自由威脅：全球各地宗教場所遭受暴力破壞

最新報告,全球天主教界神職人員面臨迫害問題急劇上升,有132名神職人員和宗教人士被捕、綁架或殺害。這趨勢在白俄羅斯、尼加拉瓜、奈及利亞等地更加嚴重。



神職人員被捕風險增加



根據天主教的「慈善行動協會」(Aid to the Church in Need)最新研究報告顯示,獨裁政權透過拘留神父和宗教人士來懲罰教會公開反對不公和侵犯人權行為的行為,或僅僅是因為教會試圖保護自由,由於某些國家的數據無法獲得,實際的數字可能還要更高。



尼加拉瓜是其中最嚴峻的情況之一。在去年12月的最後幾週,當局逮捕了至少19名神職人員,包括主教伊西多羅·卡門·莫拉·奧爾特加(Bishop Isidoro de Carmen Mora Ortega of Siuna)。雖然其中兩名神父後來獲釋,但其他17名神父以及2022年被捕並判處26年監禁的主教羅蘭多·阿爾瓦雷斯(Bishop Rolando Alvarez)於1月14日被驅逐出尼加拉瓜。



在白俄羅斯,至少有10名神父被拘留,其中3人截至年底仍然被監禁。中國全年共有20名神職人員被逮捕,然而從中國獲得準確的數據仍然具有挑戰性。



烏克蘭的情況也令人擔憂,一年多前被俄羅斯軍隊逮捕的兩名神父目前仍然被拘留。在印度,使用反皈依法導致一名修女和至少五名牧師和宗教人士被拘留,儘管他們已經被釋放,但仍面臨可能導致監禁的指控。



尼日利亞成為綁架事件最嚴重的國家,共發生了28宗綁架案件,其中包括三名教會姊妹。其他地方也有遭受神職人員綁架的國家,包括海地、馬里、布吉納法索和埃塞俄比亞。大多數被綁架者已經獲釋,但尼日利亞的三名牧師和布吉納法索的一名牧師仍然下落不明。



國際慈善組織「慈善行動協會」執行總裁雷吉娜·林奇(Regina Lynch)表示擔憂,對尼日利亞、尼加拉瓜等國神父所面臨的威脅不斷增加的情況深感擔憂,他們僅僅因為履行牧靈工作而面臨危險。



這份報告記錄了132宗案件,其中86宗涉及神職人員在2023年被捕或拘留,其他案件則發生在年初期間。這份報告統計了全球天主教神父和宗教人士遭受的所有綁架和謀殺案件,並著重於與宗教迫害相關的逮捕行為。



針對宗教場所暴力行為上升



此外,美國天主教主教會議的宗教自由委員會(Committee on Religious Liberty)在年度報告表達嚴重關切,將對教堂遭受的攻擊認定為「2024年的宗教自由最大威脅」。報告強調了日益緊張的局勢以及可能發生的宗教場所暴力行為,特別是在以色列與哈馬斯的衝突以及2024年選舉周圍高度緊張的背景下。



美國對天主教會的攻擊不斷增加,特別是在最高法院在2022年裁定憲法不授予墮胎權之後。德克薩斯州、密西根州、科羅拉多州、北卡羅萊納州和維吉尼亞州等地的教堂都受到了破壞和暴力行為。這種趨勢加上2018年至2022年間發生的400多宗教堂襲擊事件,凸顯了對宗教社區安全日益增長的擔憂。



報告還提到了對宗教自由的其他重大威脅,包括對天主教醫院和非營利組織的聯邦命令的影響。