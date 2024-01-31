宗教組織全球影響力：報告稱被低估力量

根據《信仰在行動》（Faith in Action）報告，世界各地的領導人應對危機時忽視了宗教和屬靈團體在其中所扮演的關鍵角色，這樣做將使自己置於危險之中。



該份報告由世界福音聯盟、世界經濟論壇、宗教自由與商業基金會、阿布扎比和平論壇等組織合作編寫，指出宗教團體發起廣泛網絡並利用全球影響力發揮信仰的能力，為世界帶來益處。



現時全球約85%人口堅持著宗教或屬靈傳統，並指出許多信仰團體正在與企業和其他利益相關者有效合作，應對經濟、環境、地緣政治和技術等關鍵挑戰。



全球領導人不能忽視宗教和靈性對當今互相關聯的挑戰的影響。宗教和靈性繼續告訴我們大多數人甚麼是美好的生活、如何最好地思考面臨的家庭、國家和全球挑戰。低估宗教在社會持續影響和發揮作用的影響力，這可能導致錯失對於多宗教社會產生更大積極影響的機會，並對於理解宗教和靈性如何在當今複雜的社會挑戰中相互作用產生重大忽視。



報告鼓勵全球領導人在社會兩極分化和不信任加劇的時期提高信仰流暢度，探索與高「信仰流暢度」的宗教團體合作。「信仰流暢度」是指對信仰社群和傳統進行策略性和情境性理解的能力，對於政府、企業和國際組織的領導人來說至關重要。



了解不同宗教趨勢對企業領導者至關重要，因為這些趨勢對全球市場動態有著重要影響，塑造消費者和選民偏好，並在確定在不同市場成功經營所需的文化能力方面扮演關鍵角色。



此外，宗教和靈性還會影響媒體消費模式，以及人們在哪裡接受信息和從誰那裡獲取信息。該份報告呼籲全球領導人認識到宗教和靈性的持久力量，並在危機處理中發揮作用。

