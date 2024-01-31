視障照顧者壓力大無人聞！協會促政府批津貼

香港失明人協進會早前進行調查，視障會員中37人擔任家中照顧者，六成的人顧者時間從4年至40年不等，有會員分享照顧者壓力和開支大。該會呼籲社會福利署肯定殘疾人士有能力成為照顧者，並獲得照顧者津貼。



九成視障者盼獲照顧者津貼



政府拒絕將身為視障人士的照顧者納入照顧者津貼計劃，香港失明人協進會向104名視障會員進行問卷調查，結果顯示83.7%的受訪者不認同未將身為照顧者的殘疾人士納入照顧者津貼計劃。此外，86.5%的受訪者認為同時領取殘津貼和照顧者津貼並不屬於雙重福利，而91.3%的受訪者認為本身為殘疾人士的照顧者應該納入照顧者津貼計劃。



調查還發現，受訪視障會員中有37人是家中的照顧者，其中62.2%的人擔任照顧者的時間從4年至40年不等，18.9%的人擔任照顧者3至4年，27.0%的人每月照顧時數為80至119小時，而64.9%的人照顧時間為120小時或以上。



香港失明人協進會表示，視障人士絕對有能力擔當照顧者，並有資格獲得照顧者津貼。然而，社會福利署卻完全否定了視障人士的能力，並認為領取傷殘津貼的殘疾人士不適合擔任照顧者，這被視為對殘疾群體的侮辱和歧視。



香港失明人協進會呼籲社會福利署認識現實情況，給予殘疾人士成為照顧者的肯定，並提供相應的照顧者資助和支援服務。一些領取傷殘津貼的殘疾人士選擇在家中擔任照顧者的角色，照顧子女、老伴和父母等，而這些殘疾人士中很多人在職場上也有出色的表現。



視障人士照顧者壓力大乏經濟



該會的會員盧麗華向媒體講述自身的經歷。69歲嚴重弱視的麗華因正領取傷殘津貼，不符領取照顧者津貼資格，卻要照顧80歲、20年前突然中風的丈夫。照顧丈夫時面對重重困難，由於視力受損，每次分藥要用放大鏡才看到，丈夫也因血糖過高導致灰甲難以修剪。



她並指，每月生活費萬多元，因不符領取照顧者津貼資格，自言「每一元都要慳住使用」包括買護眼保健品，防止視力急速惡化，認為照顧者津貼未必幫得上很多，卻代表政府沒有放棄視障照顧者。



全失明的袁建明夫婦，妻子約三年前確診患癌，丈夫成為獨力照顧者，醫療開支龐大經濟壓力沉重，退休金只餘下近三分一，促請政府提供視障人士照顧者的津貼，能夠與健全照顧者睇齊。

