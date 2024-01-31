聖公會教育日 李安業牧師的一個夢：教育是終生旅程

基督教教育的精神基於耶穌尊重和關懷每一個人，李安業牧師在聖公會教育日講道，提醒教育應該是一個培養人、尊重人、發展人的過程，而不是單純追求成績和商業利益；基督教辦學為福音，而教育是終生旅程。



耶穌珍愛每一個人 教育也如是



香港聖公會教省教育日頌唱晚禱崇拜1月13日於聖三一座堂舉行，座堂主任牧師李安業證道時，提到俄烏、以巴戰亂人命如草芥不被重視，在香港的教育情景人也不被尊重。耶穌基督特別照顧社會被邊緣化的人包括外邦人、稅吏、淫婦，願意為他們犧牲一切。



攻讀教會歷史的李安業指出，在教會常聽到的教導是要愛人如己，道理明白往往不是活出耶穌基督的樣式。早期教會的使徒也特別提出這一點，法利賽人將律法加諸於人身上猶如一套枷鎖，耶穌來成全律法並且告訴人藉著著律法成為更美好的人，教育也如是。



李安業分享自身經歷，自小在新加坡讀書用簡體字，來香港之後轉用繁體字，需要很大適應，後來遇上一位很好的基督徒歷史科老師，幫助他尋找自信和興趣，及後在大學工讀教會歷史，有一年讀字典自學作句，覺得很開心，發覺自己識字。



讀書本來是很開心的事，今天的老師和學生卻忘記為何要讀書，因為教育變了質只強調成績名次。社會與教育也被商業主導，香港搞科研或許人們將一窩蜂學科研，這可能是為了學生未來的生存，但人活著不是單靠生存和經濟工具，我們是上帝所愛的人。



他分享教育工作裡接觸到傷感的事，有學生付出一切只為得到父母的愛和認同，然而「上帝愛人不是人很好，在上帝眼中沒有人有異的，上帝愛人是當他還作罪人的時候，願意為他死，父母愛子女不因子女俊美和成績，正只是父母的兒女。」



李安業引用國王穿新衣的故事，一個小孩子直接指出國王根本沒有穿衣服。今時今日的教育制度變成一堆數字，耶穌叫小孩子來祂這裡，因有人阻止小孩子到耶穌面前，祂卻肯定小孩子都是上帝所愛的、不是次等人。



基督教辦學為福音 教育是終生旅程



基督教辦學特別之處是為了福音，辦學是回應上帝愛世人，甚至將獨生子賜給人，讓人得到永生，這也是聖公會辦教育獨特之處，非以役人乃役於人。



非裔美國民權運動領袖馬丁路德金名言：「我有一個夢想」，所有膚色的人一同享受上帝所賜的。李安業自言，也有一個夢：「相信世界和平、相信天國、相信有永生」，面對戰爭的世界叫人懷疑，教育也一樣，用心去教未必即時見到果效，然而教育是終生的旅程和學習。



教會辦教育為要回應上帝的愛，李安業說：「在我們生命當中活出來，讓每一位學校同事和學生都知道，每一位都是上帝所愛、上帝所做的人，值得祂差遣獨生兒子耶穌基督為我們而死。」



最後，李安業用早期教父愛任紐（St Irenaeus of Lyon）總結：「人豐盛的生命是上帝的榮耀」，學懂如何活出成為人，活出人最美麗的那份真誠、善良和美德，就是上帝最大的喜樂。



他鼓勵大家，不要被失望和氣餒的聲音阻撓自己在牧養和教育工作中的努力。

