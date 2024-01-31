聯合國解雇12名涉嫌參與哈馬斯襲擊的員工

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（簡稱：救濟和工程處）終止12名涉嫌參與以色列哈馬斯恐怖襲擊的僱員的合同，並展開調查。美國、加拿大和澳洲暫停提供額外資金以等待調查結果後。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（United Nations Relief and Works Agency）成立於1949年，在多個地區提供教育、醫療保健、救濟、社會服務和緊急援助。超過200萬人依賴該機構的救生援助。報導指出哈馬斯恐怖分子殺害了超過1200人，其中包括31名美國人，並有約240人被俘。近東救濟工程處強調對該機構的長期指控記錄，要求提供更多信息以支持嚴重指控。



救濟和工程處專員菲利普·拉札里尼（Philippe Lazzarini）在等待調查結果期間宣佈這一消息，因為美國、加拿大和澳大利亞暫停向該機構提供額外資金。



拉札里尼在周五的聲明中強調，任何參與恐怖行為的聯合國救濟和工程處員工都將面臨刑事起訴。他表示：「聯合國救濟和工程處再次以最強烈的措辭譴責10月7日發生的可怕襲擊，並呼籲立即無條件釋放所有以色列人質，讓他們安全返回家人身邊。」



他續指，兩百多萬加沙地區人依賴該機構自從衝突開始提供的救濟援助之際，這些令人震驚的指控浮出水面，背叛聯合國核心價值觀的人同時也是背叛我們在加沙、整個地區以及世界其他地方服務的人們。



當中有聯合國救濟和工程處員工被指控扣押一名哈馬斯人質，該指控當時被聯合國救濟和工程處視為「未經證實」，是在以色列和哈馬斯進行暫停火期間提出的。在這次衝突中，有超過1200人被哈馬斯恐怖分子殺害，其中大多數是平民，包括31名美國人。此外，約有240人被俘。值得注意的是，哈馬斯被指控利用平民進行恐怖活動。



聯合國救濟和工程處要求報導人質事件的記者提供更多信息，並強調了可靠信息支持這類嚴重指控的重要性。該機構還在社交媒體上回應了這些指控，強調該機構在長期陳述的指控記錄。



當時，學校教育和平與文化寬容監測研究所報告稱，聯合國救濟和工程處有13名工作人員在社交媒體上慶祝10月7日的襲擊事件。報告還提到了聯合國救濟和工程處教科書中反對猶太人的內容。聯合國救濟和工程處通訊主任朱麗葉特·露瑪（Juliette Touma）稱這一說法為「未經證實」。



露瑪當時表示：「聯合國救濟和工程處否認將其學校與10月7日在以色列發生的令人發指襲擊事件聯繫起來的說法，並由此再次譴責這起襲擊。」 她還說：「像以前一樣，這些指控是基於有缺陷方法和站不住腳的證據，是推測性的嘗試。」

