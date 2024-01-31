豐盛社企分享會 OneSEN支援SEN家庭促社會共融

豐盛社企學會1月27日舉辦「使命商道：信徒們 + 社企 WinWin」分享會，OneSEN創辦人之一曾偉延藉著平台支援SEN的家庭、YWCA的「Y Sliver Link安居通」用小工具幫助長者活出尊嚴、純白鎮打造紙版遊戲俱樂部，為青輕人締造夢想。YWCA的Carmen向本報表示，強調社企不是Sale產品，而是一種教育。



OneSEN：曾偉延建立平台，因為「看見」……



OneSEN創辦人之一曾偉延（Jacob）用「看見」分享成立社企是服侍特殊學習需要的兒童和家長，建立OneSEN這個平台，讓小孩子和家長認識獨一真神：「我們的使命宣言是讓神的愛進入每一個SEN的家庭，身、心、社、靈都得著支援。」



他指，因此服侍範圍非常廣闊，歡迎與其他社企合作建立家長平台，OneSEN學堂給家長或照顧者進修，疫情期間有200多人上來參加不同專業人士分享的聚會，每個家庭各有不同的需要，他呼籲社企朋友如遇到未適合服侍SEN家庭可以轉介過來，平台是開放出來的。



曾偉延提到，最近有新聞報道一名單親母親給7歲兒子餵食安眠藥，原來那孩子是智障的，出現行為問題將糞便塗在牆上。



「可想而知，這些家庭面對很大困難、挑戰和壓力，我們的工作希望能夠教曉家長照顧的技巧，我覺得社區很多有心人想做多一些服侍，因此子OneSEN作為一個平台，讓兩者聯繫起來。」曾偉延亦指出，他們會去教會學校，邀請SEN兒童的家長分享見證，讓大眾廣泛認識他們的需要。



服侍3000個SEN家庭為家長「增值」



ONE SEN成立於2021年，是一間由兩位有特殊教育需要（SEN）孩子的家長曾偉延及陳建清創辦的社會企業，致力支援SEN孩子的家長及其家庭。



該會現時為3,000個SEN家庭提供各樣的支援及增值服務，包括：家長或照顧者進修的「OneSEN學堂」、家長情緒減壓班「珍貴的角落」、教養技巧效能訓練「心連心課程」，以及個別家庭一對一同行服務等。



OneSEN亦為單親和低收入SEN家長、照顧者創造在家工作的機會，打做一個家長正向支援平台，讓他們透過分享和學習、提升技能、轉化家長的寶貴經驗，為社區填補空缺。願景是：「讓社區的社企、福利機構、慈善團體和受眾，可以合適的配對，促進社會共融。」



安居通：小工具幫助長者活出尊嚴



另一社企是YWCA的「Y Sliver Link安居通」，公益業務拓展經理方嘉敏（Carmen）表示，2014年成立該項服務，推廣長者生活用品，產品包括協助手腕乏力的長者扭開微波爐掣、扭鎖匙工具、拐杖架等，這些小工具幫助老人在家居生活更安全，不一定要人來照顧有尊嚴地生活。



還有防跌評估服務，以及邀請退休長者做親善大使，分享家居安全的經驗等。Carmen在小組分享：「時代變遷太快，我們也需要與時並進，提高長者家居安全的意識。」營運同工本身也是治療師，所以並非旨在推廣產品，而是將以往睇症的經驗運用出來。



Carmen：社企不是Sale產品 是一種教育



Carmen並且向本報透露，提供家居評估服務時發覺長者家中佈滿不少危機，例如有長者放毛巾在地上不小心容易跣倒，也有些長者把床的高度提升，方便床下儲存雜物，然而起床的時候腳尖觸不到地板或暈眩。



「其實只要小心可以避免很多意外，評估服務並非改裝家居設計，而是幫助他們提高生活小智慧，加強防跌防撞的意識，目的是希望長者融入社區，否則他們會被家人送進老人院，這也不是他們想過的晚年生活。」



她強調，社企工作不是推銷產品，「工作帶來滿足感，我不是在推銷產品，而是一種教育，包括子女和年老的父母。」



純白鎮：紙版遊戲俱樂部



盧子鋒（Deep）創辦的純白鎮以紙版遊戲聚集年輕人，互相聆聽心聲。 純白鎮是一間專營繁體中文版pokemon卡牌的店舖，有官方的gym認證可以舉辦官方的賽事，每逢周一、五的店賽每場有30人左右，曾舉辦約有200人參賽的城市聯盟賽。當中聘請長者作店員，以他們的生命經驗影響每一個到店的訓練員。



在疫情中，堂會實行保守政策未能開放場地，盧子鋒決意打造一個「空間」正好跟一位弟兄玩PTCG，因而成就了純白鎮的出現。



盧子鋒：他們可以來睡覺，在這空間一起成長……



身兼三職的盧子鋒，既是純白鎮館長、也是傳統教會福音幹事、又是影視製作社企D.E.C.T.的創辦人，這三樣事工都是服侍年青人。



盧子鋒表示，創辦純白鎮紙版遊戲俱樂部，主要服侍對像是年青人，純白鎮好像教會的活動室，也像是一個大草原。房間的設計都多些空間留白，年青人自由傾偈，聽到隔離枱的人的心聲，又可以互相回應，枱與枱之間的群組隨時互動交流。



「他們可以來睡覺，在這空間一起成長……」盧子鋒在另一場合曾經表示，或許有一天年青人被趕出家門，這地方留給他們回來。活出來給年青人就是福音，這可能與傳統教會信耶穌得永生上天堂有別。



豐盛社企學會繼去年舉辦「使命商道」論壇，今年1月27日召開「信徒們 + 社企 WinWin」分享會，地點在旺角浸信會副堂，邀請十多間社企出席介紹使命與事工，讓信徒彼此認識與同行，服侍對象或議題分別：弱勢青年／基層社區人士／外地弱勢人士／長者、金齡人士／基層婦女／更新人士／環保等七個範疇。



出席的社企包括：Life To Life、手晴家、One SEN、Teen Future association company Ltd.、純白鎮、YM BALLOON, YM FLEUR, YM DELI及YM CAFE@ CVA COMMONS、五餅二魚美食料理、跑緣、好主意美食到會、天恩工作室（沙田店及屯門店）、Y Fitness 躍動力及Y Silver Link 安居通、WePaint 菁然社企。

