伍渭文牧師：轉夕陽為清晨——你們為甚麼愁煩呢？

【編者註】以馬忤斯的故事，耶穌以朝聖者身分與門徒同行，在他們失望和沮喪時給予鼓舞，表達了基督隱藏自己並以同路人的身分詮釋生命和死亡的意義，提醒我們在低沉時，上主其實一直與我們同在。



夕陽無限好，只是近黃昏。不錯，夕陽是無限好的，如果你有時間、有心情欣賞的話。但如果你要趕十一公里的路回家，而四周是曠野，隨時有野獸出現，心情憂傷、失望，夕陽便顯得催迫，山色暮掩，樹向晚風搖，四周顯得蒼茫，而你正慢慢步入黑暗中。這正是以馬忤斯路上兩個門徒心情的寫照，也是當人感到絕望、憂傷的寫照。就在這時候，耶穌在路上向兩位門徒顯現，並對他們講解聖經，給他們帶來盼望，後來他們曉得，這位伴隨他們的同路人，就是復活的主，他們非常興奮，急不及待，驅走疲倦，披星戴月，再走十一公里，趕回耶路撒冷，對十一位門徒說：「主果然復活，已經現給西門看了。」（路廿四34）



1.隱藏的基督陪同我們走人生窄路（13 — 24節）



「他們彼此談論所遇見的這一切事。正談論相問的時候，耶穌親自就近他們，和他們同行；只是他們的眼睛迷糊了，不認識他。」（14-16節）



經文讓我們看到，兩個門徒談論耶穌去世的事入了神，他們需要藉著談論彼此支持。耶穌親自就近他們，不動聲色，和他們同行，伴隨他們，聽他們談論一段時間後才問他們：「你們走路彼此談論的是甚麼事呢？」他們因為「眼睛迷糊」不認得是耶穌，新譯本作「眼睛卻給蒙蔽了」，這是上帝的工作，不是因過度傷心看不清是耶穌，因為十一公里是不短的路程，也許最初因情緒憂傷看不清，但當耶穌開始講解聖經時，他們應該愈來愈清醒：「於是從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話，都給他們講解明白了。」（27節）他們聽的時候，心裡火熱，他們也明白，因明白而興奮起來，所以他們的眼睛不是因憂傷而看不清楚，是上帝的工作，上帝是隱藏的上帝，這位陌生人，根本不像他們見過的耶穌。



為何耶穌隱藏起來？不讓他們看見復活的真身呢？



因為耶穌成為同路人，可聆聽他們心中的苦痛。我們看聖經，耶穌不是突然出現，攔住去路來問他們，乃和他們行了一段路後才問他們。「他們就站住，臉上帶著愁容⋯⋯一個名叫革流巴的回答說：『你在耶路撒冷作客（守逾越節的香客），還不知道這幾天在那裡所出的事嗎？』」（路廿四17-18）



耶穌與他們同行，贏取聆聽他們的權利。



他們停下腳步，面對耶穌，並認為耶穌是從耶路撒冷來，應該知道發生甚麼事。兩位門徒因為耶穌陪著他們走了一段路程，聆聽他們，認定耶穌是從耶路撒冷而來的同路人，願意分享內心的憂傷：「我們素來所盼望要贖以色列人的就是他⋯⋯而且這事成就，現在已經三天了。再者，我們中間有幾個婦女使我們驚奇；他們清早到了墳墓那裡，不見他的身體⋯⋯」（路廿四21-23）兩人開始長長的描述。



耶穌忍耐細心聆聽，沒有打斷他們，進入他們的悲傷情緒中—愁煩、失望、無奈。「已經三天了」是絕望的嘆息，猶太人認為死後人的靈魂離開身體，死後三天身體開始腐爛，改變原來的形狀，靈魂認不出是自己的身體，不能返回身體，死亡就成為一個不能逆轉的事實了。再者，祂的屍首不見了，還有幾個婦女看到天使說：耶穌復活了。他們希望耶穌不會死，但三天過去了，祂真的死了；屍首不見了，連回憶的連繫也消失了，何等無奈。



耶穌細心聆聽，贏取對他們說話的權利。



跟著耶穌對他們說：「無知的人哪，先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了⋯⋯」（路廿四25）「於是從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了。」（路廿四27）耶穌在這裡給我們作了福音使者的榜樣：祂伴隨、祂聆聽、祂分享；一步一步贏取兩人的信任，得到分享信息的權利。



耶穌隱藏自己，以一位朝聖同路人的身分，詮釋生命的意義。



在這段經文中，耶穌以朝聖者同路人的身分，對兩位失望的門徒，詮釋生命和死亡的意義：基督這樣受害，又進入祂的榮耀，豈不是應當的嗎？當我們低沉沮喪時，感到上主離我們不顧時，基督其實就在我們左右，祂常隱藏在同路人中，伴隨著我們，鼓舞我們。天路客並不孤單，因有聖徒相伴隨。



a.蘇恩佩：將生命主權交出來



《時代論壇》復活節的一期，有蘇恩佩姊妹逝世三十周年專輯；四月十二日有團體舉行「把火種撒在地上—蘇恩佩生命反思會」，七百多人出席，多位教會領袖分享蘇恩佩如何影響他們的生命。在北美、香港、台灣、新加坡，甚至大陸，蘇恩佩透過親身接觸和所寫的文字，影響無數生命。蘇恩佩姊妹關心香港青少年工作，創辦《突破雜誌》，後來《突破雜誌》成為「突破機構」，開始多媒體事工，之後發展輔導事工，及青少年的訓練事工，成為極具影響力的教會機構，香港青年事務委員會主席、突破機構榮譽總幹事蔡元雲分享她一九七八年的日記：



「我就早已作最重要的決定，將生命的主權交出來⋯⋯十七歲開始經歷失敗、挫折、病患、禍劫⋯⋯神將我一切最重要的都奪去，除去我自己的驕傲、虛榮、自我中心⋯⋯後來有一位來探望我的宣教士說：『若神拿走你一些東西，只是因為祂想給你更好的。』⋯⋯是祂的愛鼓勵我，叫我背起十字架⋯⋯」



我剛出來做傳道時，有幸參加「突破雜誌編委會」，有機會和擔任主席的她開會，一起晚膳。那時我看到她夏天時頸項還圍上絲巾，就猜想可能是遮蓋手術的傷痕，她做過甲狀腺癌的手術。她看來誠然是一古典美人，很有氣質，雖然身體纖瘦，但說話清脆，溫柔有信念，充滿理想。蘇恩佩在一九八一年出版的《死亡，別狂傲》的序言說到她的病：



「從青春期開始，我步上死亡的旅程。帶著癌活了超過二十年到底是一種怎樣的生活，是我在這裡要講的故事。科技進步帶來的治療到底是禍是福，治療會不會比疾病本身更可怕，也是我引出的問題。不過我在這裡最重要的是做一個見證人，見證在步向死亡的旅程中，在人類共同受咒詛的厄運中，上帝如何插手，將祝福注入咒詛，將一個軟弱的受害者變成有用的器皿⋯⋯透過死，我不斷在學習生之智慧。」



《死亡，別狂傲》一書，在八十年代癌症治療方法沒有現今那麼進步時，幫助了無數癌病患者，得到鼓舞和安慰。作為天路客同路人，她為我們詮釋死亡和生命的意義。研究蘇恩佩思想的著名上海民間劇作家兼傳道人姜原來，認為蘇恩佩的作品有現代意義。她的真誠、大愛和勇敢，正好幫助我們面對當今日益複雜破碎的世界。惟有真誠才能穿透現實，惟有大愛才能傳遞救贖；遠離至真的求索，愛便不能至大至聖，信仰充其量只能成為「小信」，與現實無關的花言巧語。



b.林書豪：我打球是為了榮耀上帝



上帝在我們朝聖的旅途中，隱藏在不少的朝聖同路人中，為我們詮釋生命的意義。我們不只有離開我們三十年、體弱多病的蘇恩佩，還有生龍活虎，年僅二十三歲NBA球星，哈佛大學高材生林書豪。《時代周刊》選出當今最有影響力的一百人，榜首就是Jeremy Lin。一位網上基督教報刊編輯告訴我，他們因為有一篇林書豪的訪問報導，在高峰期全球一天達到近三十萬訪客瀏覽。



一夕之間，「林旋風」橫掃全球，他上了全美二十多家最有名的報章雜誌，他的球衣銷量連續高踞榜首，他的新聞發佈會幾乎變成了他的信仰見證平台，全世界不斷從他口中聽到「上帝是我的幫助和引導」、「我打球是為了榮耀上帝」、「基督信仰是我最大的財富和力量泉源」這些在媒體不常見到的言論，引發各行各業對價值、成就和人生作出和以前不同的反思，「林書豪傳奇」（Linsanity）成為當今年輕人所喜愛的勵志故事。在《時代周刋》為林書豪寫介紹的是美國教育部長Arne Duncan，他說：「他以傳統的方法得到成功：他贏取成功，勤奮工作，保持謙虛，正確生活，正確比賽⋯⋯林書豪的故事告訴我們，如果你顯示出決心、紀律、誠實，你就能夠戰勝困難。」



（In fact, he achieved the old-fashioned way: he earned it. He worked hard and stayed humble. He lives the right way; he played the right way... Jeremy’s story tells us that if you show grit, discipline and integrity, you too can get an opportunity, to overcome the odds.）



我們感謝上帝在朝聖的路途上，以眾多同路人，為我們詮釋甚麼是死亡，甚麼是生命，甚麼是有意義的生活，叫我們在悲傷、失望、無奈中看到盼望，他們的生命見證，使我們看到復活的基督，生命得到鼓舞。



2.上帝以他的話語，引導我們走人生路（25 — 27節）



「『無知的人哪，先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了。基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的嗎？』於是從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了。」（路廿四25-27）



兩位門徒眼睛給蒙蔽了，因耶穌想與他們同行，聆聽感受他們的苦痛，祂是我們的大祭司，擔負我們的重擔。另一個更重要的原因，耶穌要他們明白聖經。要是耶穌以復活的真身顯現，他們一定進入渾然忘我的興奮境界，不可能細聽耶穌解釋聖經。但無論屬靈的經驗如何寶貴，隨著日子的流逝，這些經驗會愈來愈模糊。而且，經驗是個人的，聽你分享經驗的人，可以羨慕你，為你感恩，但不能擁有與你相同的經驗。但明白聖經就不同了，這兩位門徒立刻返回耶路撒冷，把耶穌對聖經的解釋，重複一次講給使徒聽。



在這裡我們看到一個非常重要的屬靈原則：明白聖經而來的火熱，是持久的火熱，可以傳遞的火熱。以馬忤斯的故事，叫我們重視聖經，尋求明白聖經。我想蘇恩佩和林書豪，他們能夠有這樣大的生命力，因他們勤讀聖經，明白聖經，實行聖經。



林書豪在哈佛大學時，與好友成立查經班，邀請同學參與，與一班基督徒同學常常彼此提醒，謹慎自己的生命，他說：「大學生活總是充斥著酒和各色各樣不同的女孩，我們常常討論怎麼克制自己，怎麼保持對上帝的虔誠，避免落入惡者圈套。」在教會，他參與教主日學。



他熟悉聖經，他曾分享說：「過去這一年對我來說是很艱難的一年，但也是我在神面前領受最多的一年。我愈是困難的時候，神真的每一步都與我同行，祂帶領我走過想放棄的每一刻。」「聖經裡面有很多我喜歡的章節，例如羅馬書五章3-5節，講到苦難如何磨練品格，產生忍耐⋯⋯每次當我被擊倒，我會嘗試再站起來重新開始，我不喜歡放棄。」「每次比賽後當我坐下來，我就禱告求問神，祂的目的是甚麼？我為甚麼會在這裡？所以我一直和神在一起，祂一直教導我要謙虛。」



聖經給我們智慧和屬靈的能力，面對人生的挫折和逆境。



3.基督等候我們邀請祂坐席，與祂相交（28-31節）



「將近他們所去的村子，耶穌好像還要往前行，他們卻強留他，說：『時候晚了，日頭已經平西了，請你同我們住下吧。』耶穌就進去，要同他們住下。到了坐席的時候，耶穌拿起餅來，祝謝了，擘開，遞給他們。他們的眼睛明亮了，這才認出他來。忽然耶穌不見了。」（路廿四28-31）



在前面（15節）耶穌親自就近他們，與他們同行，聆聽、垂詢、引導、啟發，但在這裡卻沒有要求兩位門徒留住祂，祂等待我們自願邀請祂，進一步與祂有更深入的相交。復活的基督，要門徒甘心樂意跟隨祂：「當你掌權的日子，你的民要以聖潔的妝飾為衣，甘心犧牲自己，你的民多如清晨的甘露。」（詩一一零3）



兩位門徒為何邀請耶穌留下來，跟耶穌一同坐席呢？是律法要求嗎？不錯，接待客旅是律法的要求，日已平西，前面愈來愈黑了，「請留下來晚膳和過夜吧」；但耶穌好像還要往前行，夤夜趕路，若是這樣，他們也不須強留耶穌。我想他們很想繼續認識聖經，不是律法要求，是渴想更深認識聖經，渴慕上帝的話語。在他們力邀下，耶穌留下和他們坐席。



結論：以馬忤斯的故事開始時是愁煩、失望、無奈的路程，兩位門徒走在路上，夕陽漸漸西沉，天色愈來愈暗，他們正步向黑暗。故事在結束時，是一個筵席。



各位朋友，各位弟兄姊妹，今天你是否好像以馬忤斯路上的兩個門徒，感到絕望、無奈，覺得上帝離開你很遠？其實上帝沒有離開你，上帝隱藏在很多人的身上，給你支持，祂伴隨著你，給你力量。



或者，不是你覺得上帝離你很遠，而是你覺得你離開上帝很遠，你感到你的靈性正走向黑暗，但上帝並沒有放棄你。祂「好像還要往前行」，其實只要你願意，耶穌會留下，和你坐席：「看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。」（啟三20）



我們可以轉夕陽為清晨—你們為甚麼愁煩呢？阿們。



註：伍渭文牧師為香港中文大學崇基學院神學院客座副教授，前崇基學院校牧（2000-2013）。



（文章來源：〈轉夕陽為清晨——你們為甚麼愁煩呢？〉摘錄自伍渭文牧師著《悠然見鞍山》，承蒙允許轉載。版權屬作者擁有。）

