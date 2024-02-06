社企改變城市DNA？謝思熹：還原人的基本價值

豐盛社企學會舉辦分享會，社創校園創辦人謝思熹指社會文化賺到盡，社企是還原人的基本價值，鼓勵結合政商力量推動城市轉化。14間社企負責人分享使命與活動，致力服務弱勢群體，如SEN兒童及家庭、聽障人士、更新人士、長者、新來港婦女、外地弱勢人士等。



辦社企還原人的基本價值



社創校園創辦人、豐盛社企學會董事兼首席架構師謝思熹分享堂會與社企同行的原因，因為社企讓大家擁抱差異達到合一共融。他透過著作《賺出精彩人生：12個社會企業的創意革命》指書中個案人物為基督徒，有在職、退休、婦女、患唐氏綜合症，出來辦社企因為愛上帝。



「社企除了一盤生意，其實創造一個可能，帶給他們有工作機會可以更新。」謝思熹解釋，社會創業運動是由一群創業家、本身擁有知識作義工的人，以及受助者共同推動。受助者不單只得到金錢的資助，生活得自信生命轉化，有新移民家庭的孩子看見母親出外工作，改變對母親的觀感和社會對新移民的刻板印象，其實新移民不是懶的。



謝思熹覺得，上帝要我們進入不同群體，作復和角色和平之子不單關心鄰舍。他還指出辦社企的使命是：「社會教導我們一些想法是與聖經教導不相同，例如做生意賺到盡，賺錢為了供養群體還是要賺得更多？」



社企是一條非常具挑戰的路，從一開始希望透過市場的方法為弱勢社群提供持續轉化效果的生活方式，最重要是還原人的基本價值，就是創世時根據神而做的形象，上帝愛每一個人，每一個人都是這麼珍貴。



他鼓勵會眾：「如有感動就延續開去，告訴社會仍有一班人所做的工作帶來人的希望。當然，實踐起來是困難，但每一個人都是實踐者，見證上帝在今時今日的工作。」



社企結合政商力量推動城市轉化



豐盛社企透過出版思考怎樣改變社會的制度，透過神學框架思考社企在其中擔任甚麼角色。他指，基督來到世上改變每一個世代，縱然基督徒被逼迫三個世紀，但福音的種子遍佈整個歐洲及後新教的出現。



社企在今天的世界不是唯一的使命，但可是其中的碎片，希望帶給生意賺到盡的社會明白，原來有其他可能性的出路。藉著社企安慰邊緣的群體、為堂會提供服侍關懷的途徑。



謝思熹盼望結合政府、商界、社企三股力量推動城市轉化，與主同行需要行公義、好憐憫，更重要是存謙卑的心，在過程不但幫助社會更是轉變自己。



14社企服侍弱勢青年、長者、金齡人士、基層婦女……



隨後，大會邀請14間社企負責人分享使命與事工，服侍對象和議題計有：弱勢青年、基層社區人士、外地弱勢人士與長者、金齡人士、基層婦女、更新人士、環保等七個範疇。



社企經營遇上不少挑戰，各負責人在分享之餘附上各項所需，包括資金緊拙、拓展銷售點和活動空間、各類型義工、更多參與送暖行動、結連社區等。



1. 「遊器教育」Life to Life去年成立社企，其一是「Nice to meet you」舉辦單身信徒活動，桌遊形式讓雙方邂逅尋找另一半；另外有培訓殘疾人士成為桌遊培訓師，讓他們擁有專業技能提升自信。



2. 新福事工協會的「手晴家」關顧新來港婦女，教導製作絲網花、編織和布藝，有學員被邀請去大公司教授，也協助她們充權探訪基層家庭的長者，讓婦女尋回自信。



3. 「OneSEN」支援SEN孩子的家長和家庭，接觸3,000個SEN家庭，為家長提供情緒減壓班教養技巧，期望社企、社福機構、慈善團體和受眾配對，促進社會共融。



4. 「天程同行」（Teen Future）培訓年青人進入科技行業，有年青人經過七年努力成為軟件開發程式員。



5. 「心耕細作」開發雪花酥產品，聘用基層婦女、無業媽媽，讓她們的生命得到建立。



6. 「純白鎮」專營繁體中文版pokemon卡牌店舖，打造一個空間讓年青人歇息、交流，生命受影響。



7. YMCA的「YM Balloon」全港首間專門提供氣球藝術服務的社企，聘請聽障人士、基層婦女培訓成為專業氣球師；還有「花樂•誰家」聯繫花店進行鮮花回收；「YM Deli」為智障青年提供實習計劃，與社會接軌。



8. 「五餅二魚」美食料理，成立「有福共享」跟教會、機構合作，由一群有心服侍社區的飲食從業員製作慈善食物給基層。疫情期間接受捐獻煮食派發出去。五餅二魚的理念是愈派愈有，好像耶穌行五餅二魚的神蹟一樣，作為社區不想賺到盡，用食物祝福社區。



9. 「跑緣」跑步為主題的餐廳，以健康飲食廣結跑緣，藉基督信仰改寫人生，向不同社群宣教推動全人健康，有牧師駐守，廚師是教會傳道人。



10. 「好主意」辦到會餐飲，進去食肆讓基督徒從業員守聖餐，以上帝的愛關懷弱勢貧窮社群。2004年以來結束過三次，再次開張，有更新人士受訓半年，甚至提供禮賓府授勳儀式的餐飲。



11. 「救世軍天恩工作室」沿屯馬線包括沙田設支店，推廣循環再用計劃，由於政府推出徵收垃圾費，工作室堆滿被棄置的垃圾。捐贈物資經過分類消毒後送贈獨居長者、露宿者、綜援人士，部分在家品店出售。 除了回收物料現拓展業務，計有：社區工作坊、創造工種、合作銷售、公眾參與。



12. 「YWCA的Y Sliver Link安居通」，2014年成立該項服務，推廣長者生活用品，產品包括協助手腕乏力的長者扭開微波爐掣、扭鎖匙工具、拐杖架等，這些小工具幫助老人在家居生活更安全，不一定要人來照顧有尊嚴地生活。



13. 「SIU vision」提供高品質環保和公平貿易產品，目標榮神益人，經柬埔寨宣教士引介，進口柬埔寨公平貿易米，改善當地農民生活，疫情期間捐米送贈了30,000碗飯。福音事工方面，有金牌推廣員本身是佛教徒參加福音晚餐決志信主。



14. 「菁然社企」2016年成立，透過壁畫、藝術活動及培訓，支援自閉症及SEN青少年發展所長，提升就業機會及社交技巧，對象15歲或以上自閉青年。社企一直以來做藝術培訓，今年2月開始有福音魔術訓練，負責人並且即場示範魔術。



豐盛社企學會繼去年舉辦「使命商道」論壇，今年1月27日召開「信徒們 + 社企 WinWin」分享會，地點在旺角浸信會副堂，邀請十多間社企出席介紹使命與事工，讓信徒彼此認識與同行。

