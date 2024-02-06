敬虔主義之父施本爾：改變教會的不屈使者

17世紀德國敬虔運動領袖菲利普·施本爾（Philip Jakob Spener, 1635-1705）2月5日為逝世週年紀念，享年70歲。他以個人虔誠及正直、愛心、清潔生活為重，強調這是基督徒信仰的最高表現。



德國敬虔運動領袖施本爾1635年生於亞爾塞斯（Alsace），被稱為「敬虔主義之父」，擔任首席牧師期間監督靈修聚會，提倡提高個人虔誠，組織了一個「敬虔團」，定期聚集、靈修、讀經，並主張聖經上下文的講道、定期禁食禱告以及悔改歸正和聖潔生活的重要。這一改革運動被稱為「心靈的宗教」，很快吸引了人們的注意。然而，他的觀點也引起了反對，並遭受攻擊。



施本爾不專注教義，著重個人虔誠及正直，愛心，清潔生活，是基督徒信仰的最高表現。1664年，施本爾於31歲時受任富蘭克浮（Frankfurt am Main）路德宗大教堂的首牧（1665-1685）。



他看到那裡的人生活腐化，基督徒與世人沒有分別，仿佛成了世俗城，因此組織「敬虔團」（Collegia Pietatis），跟同一心志的教牧信徒定時聚集、靈修、讀經，並交換屬靈經驗。



施本爾注重聖經上下文的講道，定期禁食禱告，並極力主張悔改歸正和聖潔生活的重要。他認為這類小組對教牧和信徒非常重要，是教會堅實的根本。這一改革運動，稱為「心靈的宗教」，很快吸引人的注意，參加的人得了「敬虔派」的名字，施本爾成為這運動的領袖。



《大英百科全書》指出：「施本爾對實踐的強調常常被認為是極端的，從而損害了教義。但他那個時代的教義衝突讓施本爾深感擔憂，他認為其中許多都是有害且無關緊要的」。



1686年，施本爾被任命為德累斯頓第一宮廷牧師，當時是德國路德教會最有價值的職位，但他的觀點很快就引起了反對。



對敬虔主義的攻擊來自萊比錫大學的正統路德派和撒克遜宮廷，選帝侯（選帝侯，簡稱選侯，意指擁有選舉羅馬人民的國王的權利的德意志諸侯）約翰·喬治三世因酗酒而受到施本爾的斥責，然而宮庭和政府官員都傾向理性過於敬虔；施本爾隨後於1691年搬到柏林，成為聖尼古拉斯教堂的教務長。



施本爾的著作強調透過屬靈的重生和更新而達到個人的轉化。他提出了六個建議實現這個改革：1.在聽道之外，透過個人閱讀和小組研經，讓信徒更全面認識聖經；2.增加平信徒參與教會各項事奉；3.強調信徒將信心和知識實踐出來；4.進行宗教討論的時候帶著謙和與愛心，盡可能避免爭議；5.保證牧者接受良好教育和虔敬忠心；6.宣講訊息中，集中建立平信徒的信心，這都顯示教會需要正面的改變、信徒個人必須敬虔委身主。

