揭露泰國孤兒院旅遊：呼籲教會轉向支持弱勢家庭組織

泰國有12萬兒童生活在公營和私人的機構，大部分孤兒院未註冊且欠缺監管。一對夫婦遠赴泰國創辦基金會將泰國兒童從孤兒院過渡到家庭照顧，並呼籲教會停止旅遊心態來孤兒院，將資源支持為泰國弱勢家庭工作的組織。



700多間孤兒院 大部分未註冊欠監管



金柏利·昆莉（Kimberly Quinley）與丈夫於2002年在泰國創立基金會Step Ahead Thai，致力加強家庭建設。她在《基督郵報》（Christian Post）專欄撰文指出，泰國約有12萬名兒童生活在公營和私人的機構，這僅是較保守的估計。其中許多兒童被安置在約700間私人孤兒院和32間政府經營的寄宿護理機構。令人震驚的是，在泰國的清邁市，有175個孤兒之家，但只有50個得到政府註冊。更糟糕的是，清邁市89%的住房都由基督徒管理。



泰國的孤兒院最初是為了照顧生活在極度貧困的兒童，這仍然是目前他們存在的主要原因。作為一個以佛教為主的國家，孤兒院一直得到公眾大量財政支持，因為這種捐贈被視為業力的概念。許多基督徒也出於良好的願望開始創辦孤兒院，而泰國缺乏監管和監督的法律使得這一過程變得容易。結果是，大多數這些孤兒院未進行正式註冊，也沒有受監管，在沒有問責制度的情況下運作。



兒童需要家庭接納 教育和培訓



現為Step Ahead Thai執行董事的昆莉表示：「機構專注於加強家庭建設，目標是看到泰國的每個孩子都在一個安全、有教養的家庭中成長，而不是在孤兒院。」他們與在泰國的組織Alternative Care Thailand合作，幫助將7歲以下的泰國兒童從政府經營的孤兒院過渡到家庭照顧。然而，他們面臨許多挑戰，包括家庭經濟困難、教育和培訓的不足以及社區對孤兒院的偏見等。



該機構通過提供家庭接納、家庭輔助和社區支持等項目來實現創辦的目標，幫助家庭解決經濟困難，提供孩子教育和培訓的機會，並促進家庭間的互助和支持。同時致力於提高社區對孤兒院的觀念和態度，以鼓勵家庭接納這些孩子。



昆莉分享，經過多年的努力取得一些成果，幫助超過300個家庭實現了家庭接納，並為近400個孤兒提供家庭輔助和支持。然而，這只是工作的開始，未來希望通過與其他非政府組織、政府機構和社區合作，進一步擴大項目和影響力。



泰國的孤兒院問題並非一朝一夕可以解決，但Step Ahead Thai的工作提供了一個重要的模範。家庭照顧對於兒童發展非常重要，而不是將他們留在孤兒院中。通過加強家庭建設，提供支持和教育機會，可以為泰國的孩子創造更好的未來。



呼籲教會停止孤兒院旅遊



另一方面，昆莉認為必須阻止義工進入該國為孤兒院服務，她稱之為「孤兒院旅遊」——善意的國際義工來到這裡短暫工作，然後離開。教會需要了解它正在造成的危害，並停止支持這種痛苦的循環。



教會不必向孤兒院派遣志願者，而是可以與已經開展支持泰國弱勢家庭工作的組織一起，提供志願服務並為這些組織提供支持。這個簡單的轉變將產生巨大的影響。



昆莉總結說：「40年前我第一次走進泰國孤兒院學到，這個國家的護理系統發生重大變化是可能的。世界各地的政府、非政府組織和相關人士都有機會推動，讓泰國兒童留在他們所屬的地方：家庭，與家人在一起。」

