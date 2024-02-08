中國春運浪潮打開福音契機！

隨著農曆新年到來，一年一度的中國春運浪潮展開，對教會帶來甚麼影響？有教會出席人數減少，但有牧者加強對移工的教義培訓和鼓勵外來信徒回到家鄉服事；至於中國基督徒人數是否增加，尚需要進一步研究和討論。



為期40天的2024年春運1月26日正式啟動，預計有90億人次大流動，對教會也帶來不少影響，當中有憂但也打開福音的契機。



一名來自福建的基督徒在《福音時報》發文，據他的觀察在上週日教會的禮拜儀式上，出席人數減少了三分之一，也取消了合唱團和獎學金活動。這是因為教會的成員主要是農民工，他們大多在春節期間回家鄉，導致教會出席人數減少和服務人員短缺。



這種情況不僅局限於該教會，全國範圍內的移工教會也面臨著同樣的問題。許多移工基督徒在城市工作期間加入了教會並結識了朋友，但在回家過傳統節日時並不參加當地教堂的聚會。他們表示，回家期間充滿了家庭探訪和團聚，使他們沒有時間參加教會活動。



然而，一些人意識到了回家對基督徒傳福音的重要性。他們指出，春節期間數以億計的人流動回家鄉，如果其中有基督徒，就有可能將福音帶回家鄉並帶領更多人歸向基督。為此，一些教會牧師注重對移工的教義培訓，希望他們回鄉後能見證基督並在家鄉建立註冊教堂。



此外，一些基督徒也強調外來信徒對當地教會的貢獻。他們指出，許多在城市教會服事的外來信徒，在城市中獲得了神學和事工的裝備，如果他們回到家鄉，可以帶回好的事工實踐，從而促進地方教會的發展。



然而，有些基督徒作家對中國基督徒的人數持謹慎的態度。他們提出，雖然一些城市教會蓬勃發展，但整體而言，基督徒的人數並沒有明顯增加，這只是城市教會復興的假象。這個觀點需要進一步的研究和深入討論，才能得出更準確的結論。



文章總結指出，春節期間回家對教會和基督徒尤為重要。一方面，教會需要因應人數減少和服務人員短缺的情況，給出相應的解決方案。同時，基督徒也應該意識到回家鄉是傳福音的絕佳機會，並在回到家鄉後發揮他們在城市教會所獲得的神學和事工裝備，為當地教會的發展做出貢獻。

