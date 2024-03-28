海外基督使團：第二位華人國際總主任履新求變革

海外基督使團（OMF）宣布領導人事任命，張育誠醫生接替馮浩鎏醫生為第11任國際總主任，成為台灣首位、第二位華人出任此職的領袖。在就職禮張醫生承諾謙卑聆聽同工意見、果斷採取行動、全心全意為主服務，與其他同工互相支持和監督。



新任總幹事張育誠醫生事奉歷程極為豐富多樣，從事社區健康發展工作起步，其後將關注焦點轉向僑民和歸僑事工，致力向在台灣的泰國和菲律賓移民傳講福音，並協助他們在故鄉建立教會。張醫生曾擔任海外基督教使團國際主任，自2020年1月起成為使團國際領導團隊成員。



就職典禮於1月27日在海外基督使團新加坡總部禮堂正式舉行。張育誠表示懷著無比的喜悅接受任命，自言領導歷史悠久的國際宣教機構並不容易，承諾學習過一種對上帝聖潔的生活，認真明辨主的旨意，謙卑聆聽同工意見，勇敢採取必要行動，全心全意服侍主，與其他海外基督使團同工彼此監督。



同時，他提出帶領團隊五項優先目標，包括「更深」謹守核心，培訓門徒；「更遠」戰略部署、拓展影響；「更快」催化宜教、整合動員；「更敏捷」創新合作、互補優劣；「更合一」包容社群、見證合一。



張育誠妻子謝妙蘭則表示正摸索發展自己的角色，認為海外基督使團是一個帶著使命的團契焦點不只是事工，也以彼此相愛和彼此服事來建立基督的身體。樂於親近人、關懷人的謝妙蘭曾舉辦女士之夜活動，希望在宣教事奉的背後，所有同工都能得到關心和鼓勵。



前國際總主任馮浩鎏醫生分享，作為一位領導者難得可貴的品質，希望張育誠領悟到上帝的大能、基督的充足和聖靈的鼓勵，在新的職責中成功茁壯成長，鼓勵他甘於渺小、⽢於貧窮尤其是在靈裡的貧窮、願意忍受艱難。馮浩鎏自言，經常反野⼼與信心的分別，野⼼或許很⼩，但信心很⼤；腳步可能很⼩，但堅定不移地前進。



中華福音神學院院長戴繼宗，亦為內地會創辦人戴德生的第五代世孫，他強調學習撒母耳敬聽神的話，認為今天上帝仍在說話，因此應該敏銳祂的聲音順從神的旨意，並在其話語中得享豐盛。戴繼宗也強調「耶和華以勒」對內地會的重要，指出內地會創辦人戴德生牧師堅信三大真理：世界存在著神，祂透過聖經對我們說話，祂所說的必然成就。



海外基督使團1865年成立，前身是英國傳教士戴德生創辦的中國內地會，於1964年改稱現名，為基督教新教公理宗的差會，2500名同工來自40多個國家，服侍東亞100多個族群，包括：穆斯林東亞僑民、緬甸、菲律賓、柬埔寨、日本、越南、中國及鄰近地區 湄公少數民族、泰國。

