亞洲基督教未來報告：人口老化、地緣政治令信徒人口減少

亞洲基督教議會（CCA）最近發表報告，對亞洲地區基督教化表示擔憂，秘書長馬修斯博士表示，鑑於人口老化和年輕人移民到西方，亞洲是否很快就會成為世界上基督教化程度最低的地區，並提出五年戰略計劃（2023-2028年）。



亞洲基督教議會（Christian Conference of Asia, CCA）總幹事馬修斯·喬治博士（Dr. Mathews George Chunakara）指出亞洲面臨的經濟、社會和地緣政治挑戰，並表達了對亞洲普世運動未來的疑慮。



他在報告提到，亞洲目前面臨著多個挑戰，包括宗教不寬容、宗教種族暴力、宗教政治化、威權主義和極端民族主義等問題。雖然一些亞洲社區取得了進步，但仍然有許多人在努力應對貧困、不平等、失業率上升、氣候變化等現實問題，而新冠大流行更是加劇了這些困境。



報告進一步提到緬甸的衝突問題，強調這個「被遺忘的國家」所面臨的困境。緬甸軍方在全國範圍內進行殘酷鎮壓，引起國際社會的關注，同時指出亞洲基督徒移民的新趨勢，對少數族裔社區的人口結構帶來了影響。



馬修斯強調，亞洲基督徒移民的新趨勢，這正在改變少數族裔社區的人口結構，導致他們在自己祖國的人數進一步減少。雖然移民並不是什麼新鮮事，但過去幾年所經歷的情況卻是前所未有的。



他指：「今天，一個新的擔憂是，鑑於人口老化和年輕人移民到西方，亞洲是否很快就會成為世界上基督教化程度最低的地區。如果亞洲基督徒的人口結構繼續發生變化，可以預見，在不久的將來，亞洲基督徒人口將會減少。」



在報告中，提到亞洲基督教議會的五年戰略計劃（2023-2028年），以應對亞洲所面臨的種種挑戰。馬修斯呼籲關注亞洲基督教化程度的下降趨勢，並強調了對未來的警惕，他指這個時代不再強調未來，而是強調現在作為未來。現在和未來之間的區別已經變得如此分散，以至於很難區分現在何時結束和未來何時開始。



馬修斯說：「普世合一運動的未來已經掌握在上帝的手中，並從福音的核心汲取生命和光芒。我們需要意識到並認識到聖靈正在我們中間工作，帶領我們和我們的教會，推動我們並將我們聯繫在一起，從而使我們能夠執行世界更新和恢復的任務。」



在會中，討論還涉及增加亞洲基督教議會成員選區的所有權、資源匯集以及亞洲多元化對宗教間和諧的重要性。執行委員會也在會議上宣布第15屆亞洲基督教議會的任務和決定，並就未來計劃工作提出了建議。

