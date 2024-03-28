調查：7成機構財政收入持負面 8成不會暫停運作

香港基督教機構協會3月1日舉行線上「2024/25 社會環境對基督教機構的影響 : 第四次總幹事問卷調查結果發布及建議」，結果顯示7成機構對財政收入預期負面，建議善用義工及與其他機構加強合作。



是次調查共35間機構總幹事或負責人參與，網上自行填寫。協會稱，由於今次調查的抽樣方式有限制，並不能把調查結果和結論伸延至本港所有基督教福音機構或他們負責人觀點。



調查範圍涵蓋事工發展前景、財務前景、預計2024年節流措施、持續營運。事工發展前景：34% 機構認為事工發展前景負面或非常負面，較以往調查下跌；54% 機構認為事工發展前景正面或非常正面，較以往調查增加；63% 機構預計移民情況在未來一年將沒有影響。



財務前景方面，接近70% 機構對2024年的機構事工財政收入預期是負面或非常負面；只有20% 預期是正面或有些正面；40% 機構預期機構資產會減少，14% 預期負債會增加。



至於預計2024年節流措施，43% 機構會考慮申請政府資助，35% 會申請基督教內奉獻資助；三成會進行緊急籌款，三成會減少事工開支或暫緩事工發展；20% 機構打算不填補自然流失的人手，8間機構預期不需任何措施。



調查亦發現，如要持續營運，60% 機構預計可動用現金儲備支持營運少於六個月；88% 機構表示不會因財困而在2024年的十二個月內暫停運作或結束。



香港基督教機構協會主席蔡志森從四個方向提出呼籲，包括善用義工及與其他機構加強合作，例如考慮善用退休或提早退休的義工，加強與其他機構合作，以支持事工發展。



此外，加強機構董事及主管的培訓，提升董事和主管對法律責任的了解，加強公眾對機構的信任。堂會應加強對機構的了解和關心，了解機構事工和運作，為機構的需要代禱，並積極參與支持。堂會應加強對機構的支持和合作，加強堂會與機構的合作，共享資源，創造雙贏機會，並讓弟兄姊妹更容易參與服事。

