「仿生學」智慧設計抄襲上帝？

仿生學是一門實踐，通過觀察生物和自然界中的設計模仿、改進人類技術的功能和效率。例如，通風系統是仿效草原土撥鼠自然空調洞穴而設計；新的抗菌表面模仿了鯊魚皮膚的紋理。那麼，人類將會取代上帝嗎？



科爾森基督教世界觀中心主席約翰·斯通斯特里特（John Stonestreet）及賈里德·海登（Jared Hayden）在《基督教頭條》（Christian Headlines）列舉仿生學的例子。例如，日本的子彈列車設計模仿了翠鳥喙的形狀，大大降低了噪音、阻力和電力消耗。



更好的通風系統是仿效草原土撥鼠自然空調洞穴而設計。新的抗菌表面模仿了鯊魚皮膚的紋理。風力渦輪機現在配備了仿照座頭鯨鰭的減阻「結節」，並排列成鳥群的圖案，以實現最佳氣流。



布里斯托大學的工程與設計教授史圖爾特·伯吉斯（Stuart Burgess）在會議上解釋說，陸地脊椎動物中普遍存在的「五趾足」提供了力量和靈活性之間的最佳平衡。伯吉斯指出：「因此，五趾代表工程師所描述的競爭屬性的有限優化。」 換句話說，腳的自然設計是最佳設計，但並非盲目過程的產物。



仿生學的創造者珍妮·貝紐斯（Janine Benyus）提供了更多例證，例如模仿自潔、防水的荷葉設計的油漆，以及基於螞蟻如何指揮交通的汽車導航系統。生態系統循環營養方式也為經濟體系提供了啟示。另外，有趣的是，魔術貼是從植物中複製而來的。



人們通常沒有上過生物課，所以對於世界運作的方式是初學者。然而，貝紐斯指出：「生命在地球上已經存在了38 億年，設計者開始意識到，這需要大量的研發時間。」



但是，數十億年的時間足以讓盲目的機會和自然選擇創造出人類發明家無法比擬的科技奇蹟嗎？一些智能設計運動的科學家認為，生命系統存在著一些可識別的特徵，無論多少時間，任何無引導的過程都無法產生這些特徵。他們展示了不可簡化的生物如何展現出工程遠見，DNA 中資訊如何與數字編碼平行，以及許多生物特徵顯示了盲目過程並不具備的科學理解。



只有信奉物質主義的人才會對經過優化設計的事物，以及其帶來的驚人結果感到驚訝。最合乎邏輯的解釋是，生物是由一位比我們更有能力的設計師所設計的。仿生學示範了我們的世界觀對自己施加的限制，以及我們如何有效地與現實互動。在某種程度上，我們找到了期望發現的東西。



文章總結指出，在模仿中也可能揭示問題，唯物主義者可能否認上帝創造的功績，但如果模仿是最真誠的形式彰顯造物主，那麼現代科學和工程學會將榮耀歸於上帝。

