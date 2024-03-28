「主的恢復展覽館」全新亮相：中華先賢牧養名言流傳後世

台北信基大樓四樓「主的恢復展覽館」經維修更新後，在召會國際新春華語特會期間開放。展覽以七大主題呈現。此外，《主的恢復展覽館導覽手冊》介紹主恢復歷史紀年，臺灣早期召會生活，文字話語的職事等。



信基大樓建於1998年，這次特別對一樓大廳門面和地下二樓大會場燈光進行整修，同時四樓的「主的恢復展覽館」也全面裝修和更新展覽內容，迎接全球的信徒。展覽共七大主題：神在人裡的歷史、臺島早期召會生活、神話語的職事、主恢復中的文字服事、新約職事的推廣、神聖啟示的先見與高峰、當前得勝的呼召。



在展覽中的「神聖啟示的先見」部分，介紹了倪柝聲在信仰上的見解，包括1925年在《基督徒報》的發刊辭，提出「聖經是我們獨一無二的標準。」以及著作《教會的實行》所言：「我們的目的，實在是最大、最榮耀的。感謝神，我們今天能得知神『今日的真理』。但願神恩待我們，叫我們不作這『今日真理』的落伍者。」



另有李常受的牌坊，他在1995年對主恢復的定義：「主的恢復乃是恢復聖經中關於神經綸的中心啟示」、李常受文集〈過照著神啟示之高峰的生活〉：「祂需要一班團體的人，藉著這神聖啟示的高峰，憑著祂的恩典被興起來，過一種照著這啟示的生活。」



此外，主的恢復展覽館早期出版了導覽手冊《主的恢復展覽館導覽手冊》，由臺灣福音書房發行。手冊簡介了台北市信基大樓四樓的「主的恢復展覽館」，內容包括主恢復的歷史紀年、台灣早期召會生活、文字話語的職事、全地開展的全貌、神聖啟示的豐富，以及主僕行止的見證。



另外，2024年召會國際新春華語相調特會2月春節期間在台北舉行，來自78個國家的4,892人參加，大會將舉行萬人擘餅聚會，同時呼籲信徒「打美好的仗，跑盡賽程，守住信仰，並愛主的顯現，好得著基督作公義冠冕的賞賜」。

