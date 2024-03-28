華福《使命門徒》探討女性牧職：深度牧養的優勢

世界華福中心《使命門徒》播客探討如何理解女性在教會的事奉角色，台灣神學院梁越美博士指出，19世紀末馬偕牧師已看重女性在教會的潛力，今天女性在教會比例較高，擁有深度牧養的優勢。



梁越美在播客接受華福中心總幹事董家驊牧師訪問時，透露馬偕宣教士赴台的福音策略，已注意到不能只是把女性當作是男性牧者的家眷或是附屬，認為今天的教會應該視女性為有主體和獨特恩賜、特定服事對象的同工。



馬偕牧師看重女性在教會的潛力



19世紀末期，長老會差會的馬偕牧師（George Leslie Mackay）來到台灣傳教，開創了一個獨特的教會模式。在他的教會建立過程中，他早已看到女性可以擔任信徒領袖的潛力。每當建立一座教會，他都會派遣一位傳道人和他的太太，以及一名宣教師共同協助福音事工。馬偕的太太張聰明是牛津學堂開校時唯一女性教師，更在各地帶領婦女展現了女性在教會中的重要地位。



這種對於女性在教會的角色，雖然在歷史上存在女性歧視觀念，時至今天長老教會對女性領袖的接受度逐漸增加，儘管仍有文化性的家庭觀念存在，但在教會內部，性別基礎已經不太一樣了。



教會以男性的發展為主



這種對於女性平等的看法也延續至當今。在現代台灣的教會中，男女在各方面都享有相對平等的地位。然而，有些女性仍可能在個人成長環境中感受到自我限制。儘管如此，女性依然展現出卓越的才能和潛力，無論是在學業還是在教會事工中。



不過，梁越美指出在一些情況下，仍然存在以男性為主導的現象。部分評估認為女性可能更適合參與教會活動，因為她們在各方面可能更外向。然而，實際上，男性的發展仍然佔主導地位，這種現象並不分族群，不論是華人、閩南人還是原住民，都可能存在這樣的情況。



即使在美國這樣被視為自由、民主的國家，也可能看到類似的現象。例如，在美國的台灣人教會中，第一代移民可能仍然保留著一些傳統觀念，如冠夫姓等。這些文化背景和價值觀可能導致一些性別角色的差異，使得男性仍然在教會和社會中佔據主要地位。這些問題提醒著我們在推動性別平等方面仍有許多工作要做。



女性在教會牧養工作的優勢



梁越美認為，在教會性別分工應該建立在上帝賜予我們的恩賜和護照基礎之上。教會成員應該透過充分的溝通和理解彼此的呼召和上帝賜予的恩賜，來確定各自在當中的角色和責任。將信仰融入生活能幫助建立共識，以確定教會的發展方向，而不是按照傳統的概念。



在現今的教會中，女性人數常常超過男性，然而女性在傳道方面卻相對較少見。儘管女性在教會中扮演著重要角色，但要成為群體的領袖時，男性往往仍是主導者。這種現象從古至今一直存在，顯示了性別在教會領導層中的不平衡。



在教會領袖和牧者的培訓中，女性更擅長深度的牧養工作。然而，在實際的培訓比例中，男女之間的比例並不符合教會群體結構，這顯示出在教會領導層中依然存在著性別不平等的現象。



世界華福中心2月22日的《使命門徒》播客除了探討「如何理解女性在教會的事奉角色 」還涉及「如何從神學教育角度來牧養年輕世代」的議題。

