聖經記憶強人新書 50個考古發現活化聖經記載

一位聖經學教授近日出版新書介紹50項令人著迷的考古發現,這些出土文物與古蹟驗證聖經記載的可信,使聖經歷史更加栩栩如生。



視博恩(CBN新聞)報導,聖經記憶強人、沙斯塔聖經學院(Shasta Bible College)教授湯姆·邁耶(Tom Meyer)對於聖經內容瞭如指掌,最新著作《考古學與聖經:使聖經栩栩如生的50個令人著迷的發現》(Archaeology and the Bible: 50 Fascinating Finds That Bring the Bible to Life)整理一系列重要考古發現,為聖經提供實物佐證。



邁耶表示,雖然聖經本身已是獨立、權威的文獻,但這些考古發現對於傳福音和分享信仰時面對的質疑很有幫助,「如果你告訴某人,你需要相信聖經,因為聖經說這是真的,你就會受到一些阻力。有不同的護教學證據可以指向福音真理。」



他解釋,考古發現不斷從聖經的篇章中展現新的內容,「為我們提供了大量證據,證明聖經提到的人物確實存在。我們找到了他們的名字和相關文物,這證明了聖經記載的可靠性和準確性。」



邁耶特別談到近年有關大衛王及其王國的出土發現。直到1994年,考古界仍未發現任何大衛王存在的非聖經證據。當年在以色列北部泰勒丹發現一塊紀念碑上刻有「大衛王」的名字,開啟了一系列相關發現。



2023年,考古學家在耶路撒冷發現一條巨大護城河,被認為是大衛王時期的防禦工事,進一步印證了大衛及其王國的實在歷史。邁耶說:「這些發現一點一滴地闡明了聖經中最關鍵的人物之一。」