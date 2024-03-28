新生協會與吸毒者同行 戒毒媽媽：大家愛我，我要留在這裡！

「無藥戒毒唯有耶穌」的基督教新生協會挽救不少吸毒者與家庭，曾陷入毒品泥沼的苡琪和丈夫阿庭，在該會的感恩晚會見證上帝的大能戒除毒癮，在牧者與同路人愛的鼓勵裡重拾希望和家庭温馨。



【苡琪（妻子）的見證】：



9歲進入女童院 帶著女兒販毒



我是苡琪，從小缺乏愛和安全感，媽媽沒有照顧我，把我扔給外祖母，9歲進入女童院性格反叛任何人的話都不聽。



14歲開始吸毒，最初服用冰、後來是Ｋ仔，再後期是可卡因。婚後，我有兩女兒分別五歲和兩歲半。懷大女兒時，第一次去新生協會戒毒，但那一次我跌倒了，沒成功脫離毒品。我一邊懷孕和帶孩子，一邊吸毒及販毒。我會躲在廁格內吸毒，女兒們就在我身旁。不僅吸毒，我也販賣毒品。我把女兒放在手推車或抱著她們進行毒品交易，她們就這樣隨著我出入，一面懷孕一面吸毒非常痛苦，後來得了抑鬱想過帶著女兒去自殺。



女兒突然被接走 下決心戒毒



有一次看病時，醫生發現我吸毒，院方聯絡相關部門把我的大兒女接走，送往保良局去。雖然我很難過，但我無法自拔。後來，連我小女兒也在類似情況下被接走，那一次是我正在吸毒的時候收到電話的，驚惶之餘突然有了戒掉毒品的決心。我跟丈夫同行，他很支持我，彼此鼓勵。我們分別在男院舍和女院舍接受服侍。



當我進去新生協會院舍立刻感受到很平安，我在外面生活時總是販毒，深知所做是傷害別人的事情。但在院舍裡，我們早晚有靈修，從經文和神的話語常常很受激勵。聽到鄭振華牧師說：「我們這裡是單靠耶穌擺脫毒品」，這正是我需要的，我不想走了，我要留在這裡！我們天天很認真的讀經，感受到大家真正愛我，有很多同路人明白我。



我要留在這裡！感到大家愛我



漸漸地我生命有了改變，從前我絶不聽別人的話，但現在鄭牧師給我甚麼建議不會頂嘴。譬如，這次他給我任務製作新院舍設計簡介視頻，我欣然答應了。感覺現在的我開始能聽進去別人的話，有了順服的心。



在這裡，我不僅戒了毒，還得了平安和喜樂。我從前沒有盼望，感恩上帝為我行了奇事！以前沉淪的我，根本沒有想過女兒們能領回身邊。我以為她們只能在保良局成長，一直待到18歲。但是如今我們己經把小女兒接回家了。幾周後，大兒女也可以接回家跟我們團聚了。



【阿庭（丈夫）的分享】：



我從小就吸毒，又坐牢，沒有家的温暖。連小女兒都被帶往保良局那一刻，我失去所有盼望了。



我很感謝鄭牧師對我們的服侍。他年紀不少了，但事無大小，都親力親為帶領我們。他不僅給我們領崇拜，還在每個project上親自與我們同行。



創辦基督教新生協會兼任總監的鄭振華牧師表示，阿庭與苡琪進入新生協會戒毒村一年多的時間，解除毒癮生命成長。今天的苡琪留在戒毒村繼續服侍，阿庭擁有自己的貨車從事運輸服務。



鄭牧師欣慰地說：「看到一個家庭重新被建立，一切的付出都是值得的，我們在主面前的勞苦不是徒然的。感謝主！」



基督教新生協會創立於2001年，以福音為本的福音戒毒機構，去年獲政府批出前大嶼山石壁東灣莫羅瑞華學校，用於重置現時位於元朗的戒毒村，預計面積達12萬呎，提供96個宿位給戒毒人士、職員及義工等相關人士使用。



該協會於今年2月16日與發展局正式簽訂大嶼山戒毒村合約，並於上周六（3月16日）舉行感恩晚宴暨分享會。

